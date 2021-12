Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Des internautes ont observé des sites de bullages à Grand Etang ce lundi 27 décembre. Une équipe de l'OVPF-IPGP (Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise) s'est rendue sur place pour effectuer des prélèvements et analyses. Les bullages ne sont pas associés à des anomalies de température, et sont pauvres en CO2 et H2S explique l'Observatoire volcanologique. Les échantillons seront envoyés dans l'Hexagone pour des analyses complémentaires. Plus d'informations ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

