BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 28 décembre 2021 :



L'état d'urgence sanitaire revient à La Réunion

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures à l'issue des conseils de défense sanitaire et des ministres tenus ce lundi 27 décembre 2021. Ainsi l'état d'urgence sanitaire va être remis en place à La Réunion, qui fait office d'exception en France. Il va être également maintenu en Martinique. Il a garanti que sur le plan national au moins, aucun couvre-feu ne sera décrété pour le nouvel-an. Le télétravail est rendu obligatoire à raison de trois jours par semaine. Les grands rassemblements sont limités, les concerts debout et la consommation debout dans les bars interdits. Le délai avant de prétendre au rappel vaccinal passe à trois mois au lieu de cinq et le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal à compter du 15 janvier, si la mesure est votée au Parlement.

Saint-Louis : six cabris tués suite à une attaque de chiens errants

Dimanche 26 décembre 2021, deux éleveurs ont découvert en rentrant chez eux six de leurs cabris morts sur leur terrain. En cause : une attaque de chiens errants. L'incident est survenu à Saint-Louis, dans le bas de la rivière Saint-Etienne. Un drame qui n'est pas une première pour les exploitants, dévastés par cette attaque qui représente également une perte économique de 13.000 à 15.000 euros pour leur exploitation.

Confronté à la vague du Covid-19, le sport français renoue avec les jauges

Avec le retour des jauges pour les grands rassemblements en France, annoncé lundi par le gouvernement, le sport est à nouveau frappé de plein fouet par le Covid-19, qui a déjà recommencé à désorganiser diverses compétitions à travers le monde.

Les élections municipales de l'Etang-Salé sont annulées

Les dernières élections municipales sur la commune de l'Etang-Salé sont annulées. Jean-Claude Lacouture les avaient remportées à une voix près face à son concurrent Mathieu Hoarau qui avait alors déposé un recours. L'annulation des élections a été prononcée par le Conseil d'Etat. La préfecture sera en charge d'organiser un nouveau scrutin

La pa Météo France i di, sé zot i di - Soleil en matinée sauf dans l'est

Pour ce mardi 28 décembre 2021, le soleil est bien présent sur la majeure partie de l'île. Le volcan continue son éruption sous une atmosphère bien humide. Matante Rosina va donc attendre que ça se dégage pour pouvoir aller admirer les coulées de lave. Dans l'après midi, les pluies vont concerner le Nord et l'Est et épargnent le littoral ouest et sud-ouest. Il va faire moins chaud.