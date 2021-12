Publié le Mardi 28 Décembre à 02H30 / Actualisé le Mardi 28 Décembre à 16H38

Pour ce mardi 28 décembre 2021, le soleil est bien présent sur la majeure partie de l'île. En revanche, le volcan continue son éruption sous une atmosphère bien humide. Matante Rosina va donc attendre que le temps se dégage pour pouvoir aller admirer les coulées de lave. Dans l'après midi, les pluies vont concerner le Nord et l'Est et épargnent le littoral ouest et sud-ouest. Il va faire moins chaud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pour ce mardi 28 décembre 2021, le soleil est bien présent sur la majeure partie de l'île. En revanche, le volcan continue son éruption sous une atmosphère bien humide. Matante Rosina va donc attendre que le temps se dégage pour pouvoir aller admirer les coulées de lave. Dans l'après midi, les pluies vont concerner le Nord et l'Est et épargnent le littoral ouest et sud-ouest. Il va faire moins chaud. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)