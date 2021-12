BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mercredi 29 décembre 2021 :



- Les admissions Covid en réanimation doublent, le service occupé à 95%

- Nouvelle chaîne "Ombre Première" : mais pourquoi avoir supprimé France Ô ?

- Grichka, l'un des frères Bogdanoff, non vacciné, meurt du Covid-19

- Natation : de belles batailles pour la première journée de compétition au Port

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Les admissions Covid en réanimation doublent, le service occupé à 95%

Le dernier bilan de la préfecture et de l'ARS ce mardi 28 décembre sur le Covid-19 à La Réunion montre à nouveau une dégradation de la situation sanitaire. Une donnée inquiétante : les admissions Covid en réanimation ont doublé, avec 37 lits occupés par des patients Covid. Le service sur l'île est occupé à 95% soit 84 lits pris sur les 89 au total (patients Covid ou non Covid). 4.807 nouveaux cas positifs ont été recensés du 18 au 24 décembre contre 4.558 la semaine dernière. Le taux d'incidence atteint 561,6 pour 100.000 habitants contre 532,5 la semaine précédente. Huit patients présentant des comorbidités sont décédées des suites du virus. Aucun n'était vacciné. Un cas supplémentaire du variant Omicron a été recensé, soit 20 au total. L'état d'urgence sanitaire est rétabli depuis ce mardi 28 décembre 2021 sur l'île jusqu'au 31 mars 2022. Le préfet Jacques Billant doit d'ailleurs s'exprimer ce mercredi sur les mesures mises en place. L'hypothèse d'un couvre-feu est sur la table.



Nouvelle chaîne "Ombre Première" : mais pourquoi avoir supprimé France Ô ?

Mais quelle est cette mystérieuse chaîne dédiée aux Outre-mer que l'on voit poindre le bout de son nez, annoncée par le ministère de la Culture et dont on sait à ce stade bien peu de choses ? "Ombre Première", ce substitut qui ne dit pas son nom et vient remplacer, l'air de rien, la très regrettée France Ô, portée disparue en août 2020. Supprimer cette dernière pour donner toute la place aux Outre-mer sur la scène médiatique nationale : tel était l'objectif du gouvernement. Alors pourquoi la petite nouvelle dont le nom n'a pourtant rien de très lumineux fait-elle son entrée ? Il s'agit de musique avant tout, indique le gouvernement. Avec du sport, du divertissement, de la danse et des émissions culturelles. Une France Ô bis, en somme

Grichka, l'un des frères Bogdanoff, non vacciné, meurt du Covid-19

Tenues de cosmonaute, ouvrages scientifiques controversés et visages d'"extraterrestres": Grichka Bogdanoff, l'un des jumeaux stars des années 80 et habitué des plateaux de télé, est décédé mardi à Paris, à l'âge de 72 ans, du Covid-19, contre lequel il n'était pas vacciné.

Natation : de belles batailles pour la première journée de compétition au Port



Un peu plus de 130 nageuses et nageurs se sont affrontés ce mardi 28 décembre 2021 dans le bassin de 50 mètres de la piscine Jean-Loup Javoy au Port. La compétition a lieu dans le cadre du meeting de natation de l'océan Indien. Plusieurs invité.e.s de marque ont apporté la contradiction à l'élite de la natation locale. Le tout a donné lieu à de belles batailles. La compétition se termine ce jeudi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade

Pour ce mercredi 29 décembre 2021, on est servi côté pluie surtout dans l'est, Il faut dire que notre île en avait bien besoin. Matante Rosina reste bien à l'abri chez elle sur sa terrasse avec son chat Miyu et un ventilateur. Les nuages restent bien accrochés un peu partout sur l'île.