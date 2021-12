Publié le Mercredi 29 Décembre à 05H36 / Actualisé le Mercredi 29 Décembre à 06H55

Mais quelle est cette mystérieuse chaîne dédiée aux Outre-mer que l'on voit poindre le bout de son nez, annoncée par le ministère de la Culture et dont on sait à ce stade bien peu de choses ? "Ombre Première", ce substitut qui ne dit pas son nom et vient remplacer, l'air de rien, la très regrettée France Ô, portée disparue en août 2020. Supprimer cette dernière pour donner toute la place aux Outre-mer sur la scène médiatique nationale : tel était l'objectif du gouvernement. Alors pourquoi la petite nouvelle dont le nom n'a pourtant rien de très lumineux fait-elle son entrée ? Il s'agit de musique avant tout, indique le gouvernement. Avec du sport, du divertissement, de la danse et des émissions culturelles. Une France Ô bis, en somme (Photo : capture d'écran Facebook ministère des Outre-mer)

Mais quelle est cette mystérieuse chaîne dédiée aux Outre-mer que l'on voit poindre le bout de son nez, annoncée par le ministère de la Culture et dont on sait à ce stade bien peu de choses ? "Ombre Première", ce substitut qui ne dit pas son nom et vient remplacer, l'air de rien, la très regrettée France Ô, portée disparue en août 2020. Supprimer cette dernière pour donner toute la place aux Outre-mer sur la scène médiatique nationale : tel était l'objectif du gouvernement. Alors pourquoi la petite nouvelle dont le nom n'a pourtant rien de très lumineux fait-elle son entrée ? Il s'agit de musique avant tout, indique le gouvernement. Avec du sport, du divertissement, de la danse et des émissions culturelles. Une France Ô bis, en somme (Photo : capture d'écran Facebook ministère des Outre-mer)