Jusqu'au 22 janvier, le Parc national de La Réunion propose des animations gratuites pour toutes et tous. Randonnées, balades nocturne, soirée astronomie, jeu, exposition, etc. Plus d'informations ci-dessous (Photo d'illustration : DR).

Voici la liste des animations et activités proposées :

De magnifiques randonnées à (re)découvrir !

Exploration d’un tunnel de lave et animation musicale, randonnée au volcan sous la pleine lune, randonnée aux Makes sous les étoiles ou au Maïdo à l'aube... Laquelle choisir ?

Des activités pour les petits et les grands

De nombreuses activités sont proposées à la Maison du Parc, à la Marine de Saint-Benoît, à l’Étang de Bois Rouge à Saint-André ou à La Plaine des Cafres. Au programme : balades nocturnes, soirée astronomie, soirée conte, jeu de piste et observation des chauves-souris.

Toutes les activités et randonnées sont gratuites et se font sur réservation au 02.62.90.01.31

Une exposition temporaire : "Nuits illuminées" par Luc Perrot

Au mois d’août dernier, l’astrophotographe Luc Perrot et son assistant Daniel Payet ont campé au Piton des Neiges pendant 48h dans le cadre du programme des Jours de la Nuit. Le but étant de témoigner de la pollution lumineuse perceptible depuis le sommet de l’île,

pourtant dénué d’éclairages artificiels. Du 5 au 22 janvier, la Maison du Parc accueille ainsi l’exposition " Nuits illuminées ", permettant de découvrir les clichés pris lors de ces nuits d’hiver austral mais aussi des time-lapses. Enfin, une agence les a suivis dans leur périple afin de dévoiler des images inédites des coulisses de l’exposition. Cette démarche fédératrice en faveur d’un " mieux éclairer " vient s’ajouter à nos

engagements déjà existants vers la voie d’une sobriété énergétique. Une rencontre avec Luc Perrot est prévue le 15 janvier 2022 de 14h à 17h.

Et toujours la découverte de la Maison du Parc

Découvrez l'exposition permanente de la Maison du Parc "La Réunion, Ile de Nature et Cœur des Hommes" et les jardins de la maison du Parc. 258, rue de la République - la Plaine des Palmistes. Entrée libre et sans réservation. Ouverte du mardi au samedi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00. Fermée les 31 décembre et 1er janvier.

- Détails pour les activités -

Balades nocturnes : 15 janvier 2022 à l'Etang Bois-Rouge à 17h30. Durée : 2h30. Difficulté : A partir de 8 ans. Infos complémentaires : Prévoir une lampe frontale, protection, de bonne chaussures de marche, de l'aeau et une serviette.

A la découverte du patrimoine céleste à La Réunion : Descriptif : soirée astronomie. Projection et découverte du ciel nocturne à l'oeil nu, aux jumelles et télescope. Date et lieu : le 7 janvier 2022 à 18h15 à la Maison du Parc. Difficulté: tout public à partir de 7 ans. Durée : 2h30. Infos complémentaires : prévoir lampe frontale (rouge de préférence), des vêtements chauds et un encas.

Soirée conte "sauvetage dan fénoir" : Décriptif : un soir de pleine lune, une panne de courant générale va plonger l'île dans la pénombre. Elvina, une adolescente r^veuse à sa fenêtre, va être alors transportée dans une formidable aventure par la présence d'une petite chauve-souris. Date et lieu : le 8 janvier 2022 à 18h30 à la Maison du Parc. Infos complémentaires : Tout public à partir de 7 ans. Durée : 1h15. Prévoir des vêtements chauds.

Jeu de piste "La quête de Marcia" : Descriptif : Marcia est une petite chauve-souris qui lutte contre la pollution lumineuse qui perturbe son existence et celle de ses amis. Sur un petit parcours, les participants devront découvrir des indices et résoudre des énigmes pour aider Marcia dans sa quête. Date et lieu : le 12 janvier 2022 à 9h à la forêt de Tamar'haut à la Plaine des Cafres. Infos complémentaires : A partir de 6 ans. Durée : 2h. Prévoir protection (pluie et froid), chapeau, bonne chaussures de marche, support pour écrire, stylo, eau.

Découverte de chauves-sauris par le GCOI : Descriptif : projection et observation par le GCOI (Groupe Chiroptères Océan Indien). Date et lieu : le 15 janvier 2022 à 18h30 à la Maison du Parc. Infos complémentaires : A partir de 6 ans. Durée : 3h. Prévoir des vêtements chaud et un encas.

- Détails des randonnées -





Pour plus d'information rendez-vous sur le site de la Maison du Parc.