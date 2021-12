Publié le Mercredi 29 Décembre à 02H30 / Actualisé le Mercredi 29 Décembre à 05H57

Pour ce mercredi 29 décembre 2021, on est servi côté pluie surtout dans l'est, Il faut dire que notre île en avait bien besoin. Matante Rosina reste bien à l'abri chez elle sur sa terrasse avec son chat Miyu et un ventilateur. Les nuages restent bien accrochés un peu partout sur l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

