Publié le Mercredi 29 Décembre à 06H32 / Actualisé le Mercredi 29 Décembre à 10H54

Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021, des averses ont affecté une grande moitié est de l'Île. En six heures, Il a été relevé 83 mm dans les hauts de Sainte Rose et 57 mm à Bellevue Bras-Panon. Au fil des heures, ces averses deviennent moins soutenues et ont tendance à s'estomper en fin de matinée, prévient Météo France. Ainsi, la vigilance est levée dès 7 heures sur les zones est et sud-est. En cette période de vacances scolaires et avec une activité volcanique en cours, la plus grande prudence reste de mise, ajoute Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Dans la nuit du 28 au 29 décembre 2021, des averses ont affecté une grande moitié est de l'Île. En six heures, Il a été relevé 83 mm dans les hauts de Sainte Rose et 57 mm à Bellevue Bras-Panon. Au fil des heures, ces averses deviennent moins soutenues et ont tendance à s'estomper en fin de matinée, prévient Météo France. Ainsi, la vigilance est levée dès 7 heures sur les zones est et sud-est. En cette période de vacances scolaires et avec une activité volcanique en cours, la plus grande prudence reste de mise, ajoute Météo France. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)