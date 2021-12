Dès le 1er janvier 2022, tout patient entrant aux urgences devra débourser 19,61 euros dans un premier temps. Dans un second temps, ce montant pourra être remboursé par les complémentaires santé. Les patients concernés sont ceux qui ne seront pas hospitalisés (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Parmi les choses qui changent au début d'année, il y a l'instauration d'un "forfait patient urgences" (FPU). Selon nos confrères du Figaro, cela vaut pour les patients qui sont pas hospitalisés à la suite de leur passage aux urgences. Il vient remplacer l'actuel forfait "accueil et traitement des urgences" et le ticket modérateur déjà en vigueur.

Jusqu'à présent, les patients avaient à payer leur consultation mais après leur passage, quelques jours plus tard. Initialement, il devait s'appliquer en septembre 2021 mais a finalement été repoussé par la Fédération hospitalière de France. Suite à la crise sanitaire, cette dernière avait alors demandé un délai supplémentaire pour la mise en route du dispositif, selon adpAssurance.

Les complémentaires santé peuvent toutefois rembourser les 19,61 euros. En cas de tiers payant, les patients n'auront rien à payer. Lorsque vous vous rendrez aux urgences, il faudra donc bien vous munir de votre carte vitale, de votre mutuelle et votre carte de tiers-payants (si vous en avez une).

Comme Le Figaro l'explique dans ses colonnes, les malades souffrant d'une affection longue durée - AVC invalidant, patients séropositifs...- devront payer quant à eux 8,51 euros. Les femmes enceintes de plus de six mois, les victimes de violence, de terrorisme et les malades du Covid-19 n'auront rien à payer.

- Les objectifs du forfait patient urgences -

L'entrée en vigueur de cette réforme a plusieurs objectifs comme le précise un amendement déposé en octobre 2020, voté dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale. Elle vise à réduire les inégalités en fixant un montant unique de participation du patient pour les passages aux urgences non suivi d'une hospitalisation. Ce montant permet d'éviter le reste à charge des patients, qui est accompagné d'une minoration de son montant pour les patients ayant un régime d'exonération.

