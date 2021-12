En Inde, à Chhatarpur, les images d'un chien attaqué par un léopard ont été enregistré par une caméra de surveillance. De 2014 à 2018, le nombre de léopards en Inde a augmenté de 60%. Les intrusions dans les villes et les attaques de canidés se multiplient. (Photo Le Parisien)

Dans le quartier de Chhatarpur, dans le centre de l'Inde, une caméra de surveillance a enregistré une scène étonnante. Sur la vidéo, un léopard s'introduit dans le jardin d'une maison avant de poursuivre et tuer un chien domestique. En 2018 on comptait plus de 12.000 léopards en Inde, contre 8.000 en 2014. Leur population connait une augmentation de 60 % en 4 ans à peine.

L'urbanisation du territoire Indien réduit les zones forestière, lieux d'habitat et de chasse naturel des léopards. Depuis 2014 déjà, plusieurs faits de léopards s'aventurant dans les villes ont été recensé. Une situation récurrente qui sème la terreur chez les citadins et animaux domestiques.

Sur les images de la vidéo surveillance, on peut voir un léopard sauter un portail métallique avant de poursuivre un chien et de l'attraper sauvagement par le cou. Après avoir saisi le canidé dans sa gueule, il s'élance à nouveau et sans difficulté par-dessus la barrière avant de disparaitre. Devant la recrudescence des apparitions de leopards et des attaques de chiens, certains propriétaires équipent désormais leurs animaux de colliers en fer pour proteger leurs gorge. Regardez (Vidéo Le Parisien).