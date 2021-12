Des gendarmes de l'Oise, département des Hauts-de-France ont donné un astuce aux automobilistes pour ne plus payer de contravention pour excès de vitesse. Cette astuce en trois étapes est pour le moins.. improbable, mais aussi très efficace (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Etape n°1 : "Regarder attentivement les panneaux, le nombre indique la vitesse maximale autorisée" indiquent les gendarmes. Il faut ensuite pour l'étape n°2, regarder le compteur de vitesse " l'aiguille indique la vitesse à laquelle vous roulez" précisent-ils. Et ultime étape : ajuster sa vitesse "en fonction de celle indiquée par le panneau".



Si vous avez suivi ces trois étapes à la lettre, vous aurez à la clé : plus aucune amende pour excès de vitesse. Et voilà, le tour est joué !

vl/www.ipreunion.com / [email protected]