Un écureuil gris a attaqué à deux reprises des habitant.e.s. à Buckley (Royaume-Uni). Le petit rongeur a blessé 18 personnes. Surnommé Stripe (d'après le personnage vicieux et méchant dans le film Gremlins), il a été capturé et euthanasié. L'écureuil avait attaqué les habitant.e.s la semaine dernière, pendant deux jours. (Photo : capture d'écran de la BBC)

Un écureuil gris a semé la zizanie à Buckley la semaine dernière. Le petit rongeur qui a blessé 18 personnes était assez proche de Corinne Reynolds, une dame de 65 ans qui le nourrissait depuis le mois de mars. "C'était un visiteur amical et régulier" explique-t-elle à la BBC.

Surnommé Stripe après ses deux attaques, ce dernier venait chez Corinne Reynolds pour voler de la nourriture qu'elle donnait aux oiseaux. "Il venait même manger dans ma main" indique-t-elle. Mais le petit animal s'est montré agressif la semaine dernière quand il l'a mordu. Il a d'ailleurs défrayé la chronique sur la page Facebook de la ville où plusieurs personnes ont rapporté avoir été attaquées par un écureuil.



Corinne Reynolds a décidé de capturer Stripe pour mettre fin à ses attaques. La sexagénaire qui était proche de Stripe son "Little buddy", (petit pote en français) a déclaré "J'ai senti qu'il me faisait confiance et je l'ai trahi". La RCSPA, (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) a examiné le rongeur et l'a remis à un vétérinaire qui l'a euthanasié. Corinne Reynolds s'est exprimée au sujet du décès du petit écureuil : " Je suis triste qu'il ait perdu la vie, je ne pouvais rien faire. Les dégâts causés sont incroyables" assure-t-elle.

