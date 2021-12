Au 1er janvier 2019, 861.200 personnes ont été recensées comme étant "résidente" à La Réunion. Soit une augmentation de 0,5% par an en moyenne depuis 2013. La Réunion connait une croissance démographique plus élevée que la France métropolitaine (0,4%). Nous publions ci-dessous le communiqué de presse. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Au 1er janvier 2019, 861 200 personnes résident à La Réunion. La croissance démographique de l’île est cependant moins forte qu’entre 2008 et 2013. En effet, l’excédent des naissances sur les décès se réduit un peu avec le vieillissement de la population. De plus, sur la période récente, les départs de l’île sont plus nombreux que les arrivées.

Entre 2013 et 2019, la population croît vivement avec plus de 4.400 nouveaux habitants. La croissance démographique est plus forte dans les zones de la Cinor et de la Casud. Sa croissance s’infléchit nettement à l’Est, et dans une moindre mesure dans le Sud. À l’Ouest, la population reste stable. La population stagne dans cinq communes et baisse sensiblement dans trois autres.

