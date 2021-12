Ce 29 et 30 décembre 2021, soit en deux jours seulement, trois tortues ont succombé dont une pensionnaire de Kelonia. Un drame pour le centre de soins qui accuse le coup et continue de rechercher avec précision les causes de ces décès. Nous publions ci-dessous le rapport de Kelonia. (Photos Kelonia)

"Petite baisse de moral sur le centre de soins de Kelonia les 29 et 30 décembre 2021.



Nous avons perdu une de nos pensionnaires Ophélie une tortue imbriquée qui étaient dans nos bassins depuis plusieurs années aprés une amputation d’une nageoire antérieure provoquée par en enchevêtrement dans un fils de pêche.



Une tortue a été retrouvée imbriquée morte échouée sur Grand Bois qui avait été signalée le 28 décembre au niveau de Petite Ile et qui n’avait pas pu être retrouvée lors de la sortie en mer du réseau échouage.



Une femelle a été cherchée adulte de tortue verte récupérée flottant et trés affaiblie devant St Gilles. Cette dernière mise sous perfusion et corticoïdes est morte dans la nuit. Elle mesurait 105 cm de longueur de carapace, elle ne pesait que 110kg. Alors qu’elle aurait du en peser au moins 60kg de plus. Elle avait pourtant l’estomac plein (3,2kg) d’algues et de jacinthes d’eau. Sa mort est due à une atteinte au niveau du coeur et des poumons. Les prélèvements effectués permettront d’identifier les pathogènes qui en sont la causse.



Les nécropsies des 3 tortues ont été faites immédiatement pour tenter de comprendre les raisons de leur mort. Des analyses bactériologiques et des contenus stomacaux sont en cours pour affiner les diagnostiques.



Nous voulons profiter de cette fin d’année pour remercier les usagers de la mer et les observateurs attentifs pour les signalements de ces tortues et leurs interventions, qui permettent au centre de soins d’intervenir aussi rapidement que possible. Mais également pour toutes les observations et informations que nous pouvons recueillir grâce à eux.



La base de données photographique de TORSOOI s’étoffe chaque année avec l’entrée de nouveaux spécimens, la liste des habitats utilisés par les tortues marines s’accroit également autour de La Réunion. Une vingtaine de tortues en moyenne sont relâchées aprés avoir été accueillies au Centre de soins et parrainées par des enfants.



Et même lorsque les tortues sont retrouvées mortes ou meurent malgré nos soins, des prélèvements de contenus stomacaux, génétiques, isotopiques, sont systématiquement réalisés et permettent d’améliorer les connaissances sur les tortues marines et les menaces qui pèsent sur ces espèces protégées."