Voilà une nouvelle année qui se termine ce vendredi 31 décembre 2021. Comme en 2020, la soirée se fera en petit comité, loin des plages et sans grands feux d'artifice. Dans quelques heures, La Réunion passera en 2022, avec malheureusement de nouvelles restrictions sanitaires à partir du 1er janvier avec lesquelles il faudra vivre au moins trois semaines. Pour l'instant, l'heure n'est pas au couvre-feu, mais aux célébrations. Toute l'équipe d'Imaz Press Réunion vous souhaite donc un bon réveillon et un beau Nouvel an, en n'oubliant pas de respecter les gestes barrières bien évidemment (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Covid-19 oblige, les Réunionnais.es devront s'adapter, encore, à la situation sanitaire. Comme l'année dernière, les rassemblements festifs dans l'espace public, notamment sur les plages, sont interdits. Exit aussi les feux d'artifices et les pétards. Comme depuis plusieurs mois, la consommation d'alcool sur la voie publique est par ailleurs interdite, et il ne sera pas possible de bivouacer ou pique-niquer pour fêter la nouvelle année.

Comme partout en France, il ne sera pas non plus possible de passer son réveillon en discothèque, ces dernières étant fermées jusqu'au 23 janvier au moins. Il sera toujours possible d'aller au restaurant ou dans un bar, mais là aussi, les activités de danse y seront interdites. Le port du masque y est obligatoire pour se déplacer.

Les autorités ont par ailleurs décidé d'attendre la nouvelle année pour instaurer le couvre-feu, comme demandé par les maires de l'île. Il n'y aura donc pas de restrictions de déplacement le soir du Réveillon. Le préfet Jacques Billant presse cependant la population à limiter au maximum le nombre de convives, à respecter les gestes barrières, et à se faire dépister avant les retrouvailles.

Malgré ces restrictions, Imaz Press espère que vous passerez tous une belle soirée, et célèbrerez comme il se doit le passage à la nouvelle année. Bonne année zot tout' !

www.ipreunion.com / [email protected]