La préfecture nous le confirme ce vendredi 31 décembre 2021 : aucun feu d'artifice, y compris dans les jardins des particuliers n'est autorisé ce vendredi 31 décembre au soir, dès 17h et jusqu'à 6h du matin ce samedi. C'est Ottman Zaïr, directeur de cabinet, qui l'affirme face au flou entretenu après publication de l'arrêté préfectoral. Les artificiers de La Réunion affirmaient pourtant que seul l'espace public était concerné et que les particuliers pouvaient tirer des pétards de leur jardin. Il n'y aura finalement aucun feu dans le ciel réunionnais ce vendredi soir (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La photo de cet article ne sera qu'un lointain souvenir en cette fin d'année 2021. Contrairement à l'an dernier où un couvre-feu était décrété mais les feux d'artifice autorisés, aucun pétard ne pourra être tiré pour fêter la nouvelle année.

"Les feux d'artifice et spectacles pyrotechniques sont interdits le soir entre le 31 décembre et le 1er janvier entre 17h et 6h" indiquait la préfecture dans son arrêté préfectoral en date du 18 décembre, laissant planer le doute sur l'usage de feux d'artifice chez les particuliers.

Les artificiers, à commencer par Bangui Artifice qui a fait affréter un Antonov pour approvisionner ses stocks, maintenaient que l'interdiction ne s'appliquait pas aux particuliers, sur leur terrain privé. Ce vendredi 31 décembre, la préfecture nous affirme l'inverse, après confirmation du directeur de cabinet Ottman Zaïr. "Ce sont tous les feux d'artifice qui sont concernés, y compris chez les particuliers." Ainsi, impossible de tirer des pétards de son jardin. "Il serait trop compliqué pour les forces de l'ordre de savoir si les feux d'artifice sont tirés depuis des espaces publics ou des terrains privés" justifie la préfecture. Cette mesure est également prise pour éviter les grands rassemblements privés.

Depuis plusieurs jours, les artificiers réunionnais ont multiplié les promotions et les ventes de feux d'artifice, maintenant que ceux-ci étaient possibles depuis votre jardin. Leur utilisation vous expose finalement à une contravention.

Alors que l'usage de feux d'artifice est une tradition à La Réunion, notamment sur les plages de la côte ouest, c'est un étrange calme qui règnera dans le ciel de l'île en ce soir de réveillon.

