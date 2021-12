Pour ce vendredi 31 décembre 2021, Météo France prévoit une matinée ensoleillée avec quelques nuages dans l'intérieur de l'île. Il y aura un peu de pluie dans la partie nord-ouest de l'île en fin d'après-midi et les températures avoisinerons les 30 degrés. Pour le soir du réveillon, pas besoin de tonnelle : c'est un ciel dégagé qui s'annonce. De quoi ravir les Réunionnaises et Réunionnais qui fêteront le Nouvel an dans leur jardin. Le reste du week-end s'annonce plutôt calme. On vous donne les détails (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 31 décembre le soleil sera bel et bien présent en début de journée, aucune pluie n'est annoncée pour la matinée globalement sur l'île. Une légère averse fait son apparition en fin de jounée dans le nord-ouest. Pour ce qui est du vent, il sera pré-dominant sur le littoral nord et dans le sud sauvage. Les températures seront inférieures aux normales de saisons avec 30 degrés au thermomètre. La mer quant à elle sera peu agitée avec une houle de 1,50 mètre sur le sud-est. Un temps finalement agréable pour la baignade.

Pour la nuit du réveillon, Météo France prévoit un temps plutôt gris sur la façade est de l'île, et les nuages feront leurs apparitions avec un vent assez calme durant toute la soirée. Aucune pluie n'est au programme, ni orage contrairement au soir de Noël. Il est néanmoins recommandé de porter une petite laine car l'air sera frais et sec dans cette zone-là. Le mercure affichera 22-25 degrés sur le littoral et dans les hauts il fera 18 degrés.Vous deviez donc pouvoir lancer vos pétards en toute tranquilité depuis votre cour pour célébrer la nouvelle année.

- Le temps pour samedi et dimanche -

Comme nous l'affirme chez Météo France, le samedi 1er janvier sera la plus belle journée du week-end. Le temps sera particulièrement calme. Un beau soleil le matin, de petits nuages en cours de journée et de la pluie sur les hauteurs de l'île à la mi-journée. Au Maïdo, sur le secteur du volcan et au Piton des Neiges on annonce un magnifique soleil avec un mercure de 18-20 degrés.

Sur le reste de l'île, les températures vont remonter par rapport à la veille au soir avec 29-31 degrés sur le littoral. Dans les cirques on s'attend à un temps plus frais avec 25 degrés. Un léger vent fera son apparition sur le littoral de l'ouest, le sud et le nord au niveau de Saint-Denis et Sainte-Marie. Là encore, la mer sera belle à peu agitée avec des vagues qui n'iront pas au-delà de 1,50 mètre.

Pour ce qui est du dimanche 2 janvier, s'il fera beau le matin il faut s'attendre à un temps légèrement humide le reste de la journée, avec quelques averses plus marquées dans les hauts, l'ouest et le nord-ouest. Les températures seront au-dessus des normales de saison. Du côté des maximales, Météo France prévoit 30-31 degrés et pour les minimales 22-25 degrés sur le littoral. Il n'y aura cependant pas de houle pour ce dernier jour du week-end.

Celui-ci s'annonce donc différent et moins pluvieux que celui de Noël. De quoi en profiter pour ce début d'année, tout en respectant les mesures sanitaires mises en place et le couvre-feu.

ef/www.ipreunion.com / [email protected]