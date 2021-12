La réglementation de la pêche des bichiques dans les eaux marines, rivières et ravines de La Réunion évolue à compter du 1er janvier 2022. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La pêche des bichiques à La Réunion est une activité pratiquée de longue date et considérée comme traditionnelle. Elle s’exerce en mer et dans les embouchures des rivières de l’île. Elle consiste en la capture des alevins de deux espèces de cabots bouche-ronde : le " gros bichique " (Sicyopterus lagocephalus, répartition zone indo-pacifique) et le " bichique fine " (Cotylopus acutipinnis, endémique des Mascareignes). Ces deux espèces sont aujourd’hui gravement menacées, en particulier le bichique fine qui pourrait rapidement disparaître des rivières réunionnaises.



Plusieurs actions sont déjà menées par les services de l’État et leurs partenaires afin de permettre aux bichiques de remonter les rivières pour y grossir et s’y reproduire : lutte contre le braconnage, restauration de la continuité écologique au niveau des obstacles dans les cours d’eau, encadrement de la pratique de la pêche... Elles ne permettent cependant pas à elles-seules une restauration des stocks.



Phase de concertation publique



Dès février 2021, l’État a mené une phase de concertation avec les pêcheurs de bichiques. Plus de 150 pêcheurs, en mer et à pied, ont été impliqués lors des nombreuses réunions publiques en présence des sous-préfets d’arrondissement et des élus locaux. Ces réunions ont permis de proposer des mesures de gestion permettant la reconstitution des populations des deux espèces et d’ajuster ces propositions en fonction des retours des pêcheurs.