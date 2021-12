Avec la mise en place de nouvelles mesures et restrictions sanitaires, les Réunionnais ont dû revoir leur plan pour le réveillon du Nouvel An. Entre repas en très petit comité et soirée en famille, entre amis, la population compte bien fêter la nouvelle année d'une manière différente cette année (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com).

Pour fêter la nouvelle année qui arrive, les préparatifs pour le réveillon du Nouvel An se font petit à petit. Un invité en plus depuis presque deux ans : le Covid-19. Il faut donc composer avec pour la Saint-Sylvestre. A La Réunion, la population a déjà une petite idée de comment célébrer ce 31 décembre 2021 et beaucoup ont dû modifier leur projet initial. Des dispositions particulières seront notamment prises.

"Au début on devait faire le réveillon sur la plage mais vu que c'est interdit maintenant par le préfet, on va le faire en petit comité à la maison. Ce Nouvel An est différent des autres années, on a un peu plus d'appréhension par rapport à la maladie", confie un jeune couple sortant d'un magasin de prêt-à-porter du centre-ville de Saint-Denis. Certains étaient même venu tout spécialement à La Réunion, pour fêter cette soirée en extérieur avec leur proche. "En général Noël c'est la famille, et le réveillon du Nouvel An on le fait à l'extérieur. Cette année les fêtes ont tout de même un goût amer. Ca sera un petit barbecue tranquille chez ma soeur avec la famille et entre amis" confie le couple.

En effet, des mesures sanitaires stipulent que les rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique sont strictement interdits et que les fêtes sur la plage ne seront pas non plus autorisées cette année.

- Des dépistages avant les retrouvailles -

Chez certaines personnes rencontrées, la carte de la prudence est de mise. "Même si on est tous vaccinés, on compte se faire tester avant de se retrouver le soir surtout pour protéger les personnes fragiles de la famille. On va aller chez nos cousins et ça sera en comité restreint avec un bon repas", confie Marie, déambulant dans la rue piétonne dyonisienne. Il y a quelques semaines, le gouvernement a recommandé à la population de se faire tester avant de retrouver ses proches pour fêter Noël et la fin d'année. Le tout afin de limiter au mieux la propagation du virus. Une grande partie des Français s'était alors procurée des autotests directement en pharmacie avant de rejoindre leur proche et de s'assurer d'être négatif pour faire la fête.

Il y a aussi les Réunionnais qui vont passer leur réveillon à deux, après le travail. C'est le cas de Sylvie, qui travaille toute la journée du 31 décembre et prévoit une soirée plutôt tranquille. "Je serais toute seule avec mon mari à la maison... et puis le chat. Je vais être trop fatiguée après le travail pour faire de la grosse cuisine ou pour recevoir les personnes" explique-t-elle.

Pour quelques jeunes rencontrés par Imaz Press, le réveillon s'annonce également calme. Ca sera repas en famille et balade nocturne. Pour Kilian, "on mange en famille après on ira faire un tour à vélo du côté du Parc du Colosse de Saint-André". "Jusqu'à minuit on est en famille et après à 00:01, on sort voir le défilé de moto au Chaudron", témoignent deux amies.

Et puis Covid-19 ou non, des Réunionnais vont honorer leur tradition du 31 décembre comme Christophe. "Ca sera petite grillade, petit cary, ensuite on va jouer au lotoquine toute la nuit, comme chaque année. Après avec la maladie c'est vrai on sera moins nombreux" conclut-il.

