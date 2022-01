Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 27 décembre au vendredi 31 décembre 2021 sur Imaz Press:



* Lundi 27 décembre - Covid-19 : l'état d'urgence sanitaire discuté ce lundi en Conseil des ministres

* Mardi 28 décembre - L'état d'urgence sanitaire revient à La Réunion

* Mercredi 29 décembre - Les admissions Covid en réanimation doublent, le service occupé à 95%

* Jeudi 30 décembre - Covid-19 : le couvre-feu de retour à partir de samedi

* Vendredi 31 décembre - Imaz Press vous souhaite un bon réveillon, malgré les restrictions

Un Conseil des ministres extraordinaire est prévu ce lundi 27 décembre 2021, face à la multiplication rapide du nombre de cas du variant Omicron du Covid-19. Le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire sera discuté. Celui-ci doit notamment introduire le pass vaccinal, mais aussi rétablir l’état d’urgence sanitaire à La Réunion, jusqu’au 31 mars 2022. Le Président de la République Emmanuel Macron tiendra par ailleurs un conseil de défense sanitaire ce lundi, juste avant le Conseil des ministres.

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé plusieurs mesures à l'issue des conseils de défense sanitaire et des ministres tenus ce lundi 27 décembre 2021. Ainsi l'état d'urgence sanitaire va être remis en place à La Réunion, qui fait office d'exception en France. Il va être également maintenu en Martinique. Il a garanti que sur le plan national au moins, aucun couvre-feu ne sera décrété pour le nouvel-an. Le télétravail est rendu obligatoire à raison de trois jours par semaine. Les grands rassemblements sont limités, les concerts debout et la consommation debout dans les bars interdits. Le délai avant de prétendre au rappel vaccinal passe à trois mois au lieu de cinq et le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal à compter du 15 janvier, si la mesure est votée au Parlement.

Le dernier bilan de la préfecture et de l'ARS ce mardi 28 décembre sur le Covid-19 à La Réunion montre à nouveau une dégradation de la situation sanitaire. Une donnée inquiétante : les admissions Covid en réanimation ont doublé, avec 37 lits occupés par des patients Covid. Le service sur l'île est occupé à 95% soit 84 lits pris sur les 89 au total (patients Covid ou non Covid). 4.807 nouveaux cas positifs ont été recensés du 18 au 24 décembre contre 4.558 la semaine dernière. Le taux d'incidence atteint 561,6 pour 100.000 habitants contre 532,5 la semaine précédente. Huit patients présentant des comorbidités sont décédées des suites du virus. Aucun n'était vacciné. Un cas supplémentaire du variant Omicron a été recensé, soit 20 au total. L'état d'urgence sanitaire est rétabli depuis ce mardi 28 décembre 2021 sur l'île jusqu'au 31 mars 2022. Le préfet Jacques Billant doit d'ailleurs s'exprimer ce mercredi sur les mesures mises en place. L'hypothèse d'un couvre-feu est sur la table.

Face à la dégradation continue de la situation sanitaire à La Réunion, le préfet Jacques Billant a décidé de rétablir un couvre-feu de 21h à 5h du matin, à partir de ce samedi 1er janvier 2022. Cela lui est rendu possible suite au rétablissement de l'état d'urgence sanitaire dans l'île depuis ce mardi, suite aux annonces du gouvernement. Le couvre-feu sera en place au moins jusqu'au dimanche 23 janvier inclus.

Voilà une nouvelle année qui se termine ce vendredi 31 décembre 2021. Comme en 2020, la soirée se fera en petit comité, loin des plages et sans grands feux d'artifice. Dans quelques heures, La Réunion passera en 2022, avec malheureusement de nouvelles restrictions sanitaires à partir du 1er janvier avec lesquelles il faudra vivre au moins trois semaines. Pour l'instant, l'heure n'est pas au couvre-feu, mais aux célébrations. Toute l'équipe d'Imaz Press Réunion vous souhaite donc un bon réveillon et un beau Nouvel an, en n'oubliant pas de respecter les gestes barrières bien évidemment

