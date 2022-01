BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 1er janvier 2022 :



L'année 2022 commence avec un nouveau couvre-feu

C'est ce samedi 1er janvier 2022 que débute le couvre-feu annoncé par le préfet Jacques Billant mercredi 29 décembre. De 21h à 5h, seules les personnes disposant d'un motif impérieux seront autorisées à circuler. Pour les restaurants, les bars, les salles de spectacle, les cinémas ou le monde du sport, il faudra à nouveau prendre l'habitude de tout fermer plus tôt. Une mesure prise pour faire face à la vague Omicron. La situation est tendue dans les services de réanimation du CHU, où 95% des lits sont occupés. Ce samedi également de nouvelles jauges sont imposées dans les établissements recevant du public et tous les rassemblements festifs sont interdits. La nouvelle année commence donc sous les restrictions.

Nouvel an : les remèdes contre la gueule de bois

Les cheveux en pétard, la tête prise en étau, le ventre barbouillé : nul doute, ce vendredi soir, c'était le Nouvel an. Après la fête, la défaite. Déshydratation, bouffée de chaleur et de nausée, votre foie a bien du mal à éliminer les "verres de trop". Il met environ une heure à éradiquer 35 ml, soit une bière ou un verre de vin. Pour surmonter cette douloureuse étape, la rédaction d'Imaz Press a déniché les meilleurs remèdes "anti gueule de bois".

En Colombie, le sombre crépuscule des nomades Nukak

Mauricio pointe sa longue sarbacane vers la cime de l'arbre. Un souffle bruyant et la flèche empoisonnée frappe l'inoffensif singe laineux pendu aux branches, qui tombe au sol. Le temps d'une journée de chasse dans la jungle, des indigènes Nukak du département de Guaviare, dans le sud-est de la Colombie, renouent avec leur mode de vie ancestral. Mais ce n'est qu'un répit pour cette toute petite communauté, autrefois nomade et libre, forcée aujourd'hui à vivre dans les villes, déculturée et dans la plus grande précarité.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Premier jour de 2022 sous le soleil

D'abord, Matante Rosina i souèt a zot in bon lané 2022 ! Sa résolution pour cette année est de continuer à vous faire ses prévisions météo à l'aide de sa marmite de riz, de sa tasse de café et elle ajoute son bocal de piment la pâte 😅. En regardant au fond de son bocal de piment cabri, elle voit que le soleil va bien chauffer pour ce matin du 1er janvier 2022. Dans l'après-midi, comme à leur habitude, quelques nuages vont envahir les hauteurs de l'île.