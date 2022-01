Publié il y a 3 heures / Actualisé le Jeudi 30 Décembre 2021 à 16H22

La Maison Départementale des personnes handicapées, MDPH, accueillera du public uniquement les lundis et jeudis en janvier 2022. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des mesures gouvernementales préconisées, les visites se tiennent du 3 au 21 janvier 2022 uniquement les lundis et jeudis (de 8h-12h et 13h-16h) sur les sites de Saint Denis et Saint-Pierre. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

