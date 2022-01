Les cheveux en pétard, la tête prise en étau, le ventre barbouillé : nul doute, ce vendredi soir, c'était le Nouvel an. Après la fête, la défaite. Déshydratation, bouffée de chaleur et de nausée, votre foie a bien du mal à éliminer les "verres de trop". Il met environ une heure à éradiquer 35 ml, soit une bière ou un verre de vin. Pour surmonter cette douloureuse étape, la rédaction d'Imaz Press a déniché les meilleurs remèdes "anti gueule de bois". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les bienfaits naturels d'un thé au miel et au citron devraient aider le foie à évacuer le surplus d'éthanol. Le citron, tout comme le thé, détoxifie l'appareil digestif, éliminant les toxines, les vomissements et les maux de têtes. Quant au miel, le fructose qu'il contient permet de mieux digérer l'alcool et d'augmenter les réserves de potassium.



L'huile essentielle de menthe poivrée serait particulièrement efficace. En massage ou par inhalation, cet antalgique réduit la douleur et les maux de têtes. Son seul défaut : une trop forte dose peut brûler la peau. On retrouve les mêmes avantages dans les œufs et le jus de tomate. Il n'est pas conseillé de consommer tous les ingrédients simultanément, sauf si vous avez le cœur bien accroché.



- Les indispensables -



Boire de l'eau, ce n'est jamais de trop. La consommation d'alcool à forte dose entraîne un dérèglement de l'activité des reins, qui évacuent dans l'urine d'importantes quantités d'eau. Pour éviter la migraine, il est régulièrement conseillé de boire un litre d'eau avant de s'endormir.



L'alcool perturbe notre sommeil, réduisant le temps de phase de sommeil paradoxal, et créant donc un manque d'énergie. Cette année, le 1er janvier tombe un week-end. Rien de mieux que de se laisser aller à une sieste réparatrice y compris le surlendemain (dimanche) pour être à nouveau plein d'aplomb.



Parfois, il faut savoir accepter l'échec. Si aucune recette naturelle de grand-mère n'a fonctionné, il est toujours possible de gober quelques cachets. Sur le podium : ibuprofene ou citrate pour le trouble de la digestion, berrocaboost pour l'énergie, et finalement aspirine ou doliprane pour oublier le mal de crâne.

mc/www.ipreunion.com / [email protected]