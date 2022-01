BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce dimanche 2 janvier 2022 :



- Retour sur les temps forts de 2021

- Nouvel an : plus de dépôts sauvages, mais moins de détritus dans l'océan

- Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Les astuces de gendarmes, un écureuil "enragé", des léopards chasseurs de chiens

- Dans la jungle de Birmanie, des soins Covid en secret de la junte

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche calme

Retour sur les temps forts de 2021

Ca y est, l'année 2021 est officiellement terminée depuis quelques heures. Nous entrons donc en 2022, laissant derrière nous une année encore forte en émotion. Covid-19, élections régionales et départementales, éruptions volcaniques, incidents dramatiques, événements historiques...2021 aura été haute en couleur.

Nouvel an : plus de dépôts sauvages, mais moins de détritus dans l'océan

Confettis et serpentins éparpillés, carcasse de bouteilles abandonnées, sur les plages et dans les rues réunionnaises, la nouvelle année rime souvent avec "déchet". L'interdiction de rassemblements dans l'espace public et notamment sur les plages devrait sans doute changer la donne pour ce début d'année 2022 et soulager un peu les bords de mer et le lagon. Devant les cases et les immeubles cependant, les dépôts sauvages s'agglutinent

Zot lé pa payé pou kroir, mé lé vré - Les astuces de gendarmes, un écureuil "enragé", des léopards chasseurs de chiens

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. Vous ne voulez plus payer d'amendes pour excès de vitesse? les gendarmes de L'Oise vous donnent des conseils. On dit que l'habit ne fait pas le moine, cette expression se vérifie avec ce mignon petit écureuil qui a attaqué et blessé 18 personnes au Royaume-Uni. Enfin, restons dans le monde animal, des léopards qui envahissent l'Inde et s'attaquent aux chiens

Dans la jungle de Birmanie, des soins Covid en secret de la junte

Dans la jungle birmane, un groupe d'infirmières a monté un hôpital de fortune pour prendre en charge des malades du Covid, des réfugiés ou des jeunes volontaires ayant pris le maquis après le coup d'Etat.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche calme

Pour ce dimanche 2 janvier 2022, c'est la même chanson : soleil le matin et nuages l'après-midi. Les plus hauts sommets de l'île sont envahis par le soleil. Matante Rosina va se reposer de son réveillon pour bien démarrer la semaine.