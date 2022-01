Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Pour le week-end du Nouvel an, les gendarmes déplorent un bilan "édifiant" malgré les messages de prévention avec 37 automobilistes contrôlés positifs à l'alcool ou aux stupéfiants et 212 contrôlés en excès de vitesse sur les routes de l'île. Les policiers enregistrent quant à eux 113 infractions dont 17 délits. Nous publions ci-dessous les communiqués de la gendarmerie et de la police (Photo d'archives rb/www.ipreunion.com)

