Malgré un début d'année sous couvre-feu, 2022 s'annonce plein de réjouissances, du moins, nombreux sont ceux qui l'espèrent. Nouvelle année, nouvelles résolutions. Imaz Press Réunion a décidé de vous accompagner en vous donnant quelques idées pour égayer cette nouvelle année. (Photo rb/www.ipreunion.com)

• La première des résolutions d'Imaz Press Réunion est sans doute la plus importante mais elle n'est pas si évidente : tenir ses résolutions. Inutile de se leurrer, les résolutions sont bien souvent prononcées un peu trop solennellement dans l'euphorie de la nouvelle année et de quelques verres bien entamés. Difficile de ne pas succomber aux tentations et de renouer avec ses vieux démons dès… le 1er janvier, le lendemain de la fête.

• Mieux gérer ses dépenses : facile à dire, pas si simple à faire. Avant de pouvoir commencer sa nouvelle activité "d'expert promotions et réductions" en janvier 2022, encore faudrait-il rattraper les pots cassés du mois de décembre. Noël est passé par là et le gouffre sans fond des comptes rappelle avec amertume l'année 2021. La faute au Père Noël, c'est toujours lui qui gâche les bonnes résolutions financières de l'année à venir.

• Une dorure croustillante, un fourrage appétissant et une forme triangulaire bien reconnaissable, cette année, osez dire non aux samoussas ! Du moins… osez dire "Non merci, c'est déjà le neuvième de la journée, peut-être demain". Pour l'année 2022, il est conseillé de réduire sa consommation de samoussas. Cette résolution est bien la seule sur laquelle tout le monde fermera les yeux si vous l'enfreignez.

• Hiberner : le Covid-19 sévit toujours et l'année 2021 a été très éprouvante. Rien de mieux qu'un bon somme de 4 à 12 mois, selon les préférences, en attendant la fin de la pandémie. Prenons enfin exemple sur nos amies les marmottes.

• Stress, anxiété, et angoisse. Difficile de mettre fin à ses peurs et ses contrariétés en 2022. Cependant, arrêter d'insulter au volant serait déjà un avancement remarquable. Essayez d'épargner votre co-pilote et vos passagers, qui frisent la tachycardie à chaque mot doux, et ce, même si vous roulez sur la Route du littoral !

Bonané zot tout ! Imaz Press Réunion vous souhaite une excellente année 2022.

mc/www.ipreunion.com / [email protected]