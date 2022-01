Ca y est, l'année 2021 est officiellement terminée depuis quelques heures. Nous entrons donc en 2022, laissant derrière nous une année encore forte en émotion. Covid-19, élections régionales et départementales, éruptions volcaniques, incidents dramatiques, événements historiques...2021 aura été haute en couleur. (Photos rb/www.ipreunion.com)

• Ouverture de la vaccination anti Covid-19



Dès janvier, la population a commencé à se faire vacciner contre le Covid-19. La campagne de vaccination s’est tout d’abord axée vers les publics fragiles, ainsi que les personnels soignants. Il faudra attendre le mois de mai pour que toutes la population au-dessus de 18 ans puisse se faire vacciner. Depuis le 21 décembre, la vaccination est ouverte aux enfants de 5 à 11 ans à La Réunion.

Au 25 décembre, 530.156 personnes disposent d’un schéma vaccinal complet et 545 159 personnes ont reçu au moins une injection. Une troisième dose est désormais obligatoire pour conserver son pass sanitaire.



• Un flamant rose à La Réunion



Un flamant rose avait été observé le 25 février sur la plage de L'Hermitage. L'animal était alors très "apeuré et s'envolait dès que les gens s'approchaient". D'après la Société d'Études Ornithologiques, issu d'une espèce qui ne migre pas, ce flamant rose nain de Madagascar se serait égaré sur les plages de La Réunion à cause des conditions météos, notamment le passage du cyclone Guambe dans le canal du Mozambique.



Le lendemain, le vendredi 26 février, le flamant se retrouvait coincé dans le filet d'un bassin d'eau du centre d'enfouissement à Saint Pierre. Après avoir été libéré par les pompiers, l'oiseau a été transféré dans les locaux de la SEOR à Saint André pour quelques jours de convalescence.



Malgré la prise en main du flamant rose par les équipes de la SEOR qui ont œuvrées pour son bien-être et pour sa survie, l'oiseau malgache est mort dans la nuit du 28 février au 1er mars.



• Le volcan en éruption



L’année aura été plutôt calme du côté du volcan, avec seulement deux éruptions en 2021. La première a débuté le 9 avril 2021. Elle avait duré plus de six semaines et s'est arrêtée le lundi 24 mai 2021. Située sur le flanc sud du volcan, à l'intérieur de l'enclos, l'éruption n'était visible au départ que pour les randonneurs allant jusqu'au Piton de Bert.



La seconde éruption, débutée le 22 décembre, est toujours en cours. Elle est localisée sur le flanc sud dans l'Enclos et au moins quatre fissures éruptives se sont ouvertes au moment de l’éruption. Seule une d’entre elles est toujours active à ce jour. Un cône éruptif est en coures de formation.



• Décès au volcan



L’éruption d'avril-mai 2021 laisse malheureusement un triste souvenir : celui de la mort de deux jeunes randonneurs ayant voulu s'approcher des bouches éruptives dans l'enclos. Âgés de 19 ans, ils ont été retrouvés morts dans l'enclos du volcan jeudi 22 avril.

D'après les autopsies réalisées le lendemain, la chaleur et les gaz toxiques auraient provoqué la mort des deux jeunes. Ils étaient étudiants en sciences de l'Université de La Réunion.

• Un îlot éphémère à l’Etang-Salé

Un îlot éphémère de sable noir s'est formé à l’Etang-Salé-les-Bains le 20 avril. A quelques mètres de la plage trônait en effet un rond de sable qui sortait de l'eau, légèrement au nord du petit ponton. Il a disparu quelques jours plus tard



• Marche des visibilités



C’est un événement historique : le 16 mai, La Réunion a accueilli sa toute première marche des visibilité LGBTQIA+. Plus de 1.500 personnes se sont réunies dans les rues de Saint-Denis pour dire stop à l’homophobie, la transphobie, mais aussi le racisme et le sexisme. La marche, organisée par l’association ReQueer, a été impulsée par plusieurs événements homophobes dans l’île.



Globalement, 2021 aura été l’année où la communauté LGBTQIA+ réunionnaise aura pu émerger, à travers de nombreux événements organisés tout au long de l’année.

• Didier Robert condamné dans l’affaire des Musées régionaux



Dans l'affaire dite des Musées régionaux, le tribunal correctionnel de Saint-Denis a condamné, le 21 mai 2021, Didier Robert à 3 ans d'inéligibilité et 15 mois de prison avec sursis. C'était ce que le parquet avait requis à son encontre lors de l'audience du 23 avril. Le président de Région était notamment poursuivi pour des faits supposés de prise illégale d’intérêts. Cette condamnation a été prononcée à un mois des élections régionales, que Didier Robert a perdu face à Huguette Bello.



S’il a dans un premier temps décidé de faire appel, l’ancien président de Région s’est finalement ravisé en décembre. La condamnation de l'ancien élu est donc devenue définitive. Il s'est par ailleurs retiré de la vie politique avant d'annoncer l'abandon de son appel, en démissionnant de ses postes de conseiller régional et conseiller municipal à la mairie de Saint-Denis.



• Huguette Bello et Cyrille Melchior élus à la Région et au Département



Le troisième tour des départementales et de régionales s'est terminé ce jeudi 1er juillet et ce vendredi 2 juillet 2021 avec les élections des présidences : Cyrille Melchior pour le Département et Huguette Bello pour la Région. Fait inédit, deux Saint-Paulois vont diriger les deux plus grandes collectivités réunionnaises.



Deux adversaires, Huguette Bello étant jusque là maire de Saint-Paul et Cyrille Melchior étant dans son opposition. Dès les premiers instants de ces scrutins, les deux présidents ont tout de même fait part de leur volonté d'une convergence pour travailler ensemble.



En remportant la Région, Huguette Bello a mis fin à la présidence de Didier Robert, candidat à sa succession qui briguait un troisième mandat après 11 ans à la tête de la Pyramide inversée. Cyrille Melchior, lui, a été réélu après un premier mandat.



• Reconfinement

Après plusieurs mois d’accalmie, le Covid-19 est remonté en flèche en janvier 2021, suite à l’apparition du variant Delta. Si pendant plusieurs mois, la situation est restée sous contrôle, c’est au mois d’août que La Réunion a été reconfinée.



Dès le 13 juillet Jacques Billant a annoncé un couvre-feu instauré de 23 heures à 5 heures du matin. Un confinement aménagé a ensuite été instauré le 31 juillet. Les déplacements ont été limités à un périmètre de 10 km autour de son domicile de 5h à 18h. Un couvre-feu strict a ensuite été mis en place pour la soirée et la nuit.



Le confinement a totalement été levé le 18 septembre 2021, et le couvre-feu repoussé à 23 heures avant d’être à son tour supprimé.



• Les manifestations anti pass sanitaire



Que l’on soit d’accord ou pas avec les revendications portées par le mouvement anti pass sanitaire, on ne peut nier qu’il aura réussi à fédérer plusieurs milliers de personnes plusieurs week-end d’affilé. Ce n’est qu’une fois la loi adoptée et mise en place que la foule commencera à s’essouffler, après de longs samedis de manifestations. Des heurts avec les forces de l’ordre ont par ailleurs été notés lors de plusieurs rassemblements à Saint-Denis.



A l’heure actuelle, seules quelques dizaines d’irréductibles continuent à manifester tous les samedis à Saint-Pierre et Saint-Denis.



• L’instauration du pass sanitaire



Décrié par beaucoup, le pass sanitaire a été mis en place au mois d’août malgré les nombreuses oppositions. Bars, restaurants, cinémas, hôpitaux, transports: le pass sanitaire est entré le 9 août dans la vie quotidienne des Français.



Le pass sanitaire prend la forme d'un QR code témoignant d'un schéma vaccinal complet, de la négativité d'un test Covid-19 de moins de 72 heures ou du rétablissement de la maladie. Il était déjà exigible depuis le 21 juillet à l'entrée des lieux de culture et de loisirs (musées, cinémas, parcs à thème, festivals, foires, stades, salles de gym...) accueillant plus de 50 personnes.



En novembre, le Parlement a par ailleurs adopté le projet de loi de "vigilance sanitaire", qui permet notamment le recours au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le gouvernement prévoit désormais de transformer ce pass en pass vaccinal "pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux", notamment ferroviaires. Il faudra donc justifier d'un cycle vaccinal complet et, contrairement à ce qui est en vigueur aujourd'hui, "un test ne suffira plus", a résumé lundi le Premier ministre Jean Castex.



• Décès de Georges-Marie Lépinay

L'ancien secrétaire général de la CGTR Georges-Marie Lépinay est décédé ce lundi 30 août 2021 à l'âge de 80 ans. La CGTR a déjà été marquée par la mort de Max Banon le 16 avril dernier, mais également celle d'Ivan Hoareau, secrétaire général, décédé le 20 décembre 2020



• Alice Lemoigne devient championne de France de longboard

Alice Lemoigne a été sacrée championne de France de longboard le 23 octobre 2021 aux Sables d'Olonne. C'est la 6ème fois que la vice-championne du monde accroche ce titre national au tableau de chasse de La Réunion. Notre île s'est d'ailleurs particulièrement illustrée en longboard au cours de ces championnats. La Réunion réalise un doublé chez les dames, puisque la Réunionnais Maya Glasenapp a empoché la médaille d'argent. chez les homes Le Réunionnais Aurélien Meynieux est monté sur la deuxième marche du podium.



• Octobre rose



Comme tous les ans, le mois d’octobre a été marqué par la lutte contre le cancer du sein. Depuis 27 ans, Octobre rose porte un message de prévention et permet à des associations de récolter des fonds et d’informer les femmes sur les gestes de prévention. Le mois est en particulier marqué par l’organisation de la course Odysséa, qui lève des fonds pour les malades.



Cette année, , c'est plus de 125.000 euros qui ont été récoltés pour la lutte contre le cancer du sein avec 13.000 participants, tous challenges confondus.



• Le Grand Raid



Après une année d’absence, le Grand Raid était de retour en 2021. Le 21 octobre, ce sont environ 2.600 concurrent.e.s qui ont pris le départ pour une diagonale longue de 159,7 km avec 9.400 mètres de dénivelé.



C’est Ludovic Pommeret et Daniel Jung qui ont remporté la Diagonale des fous ex aequo. Les deux coureurs sont arrivés au stade de la Redoute à Saint-Denis bras dessus bras dessous. Pour la Mascareignes, la course a été remportée par El-Habib Zoubert, Angélique Lesport est la première féminine. Du côté du Zembrocal trail, c'est l'équipe GoSport qui remporte la course en relais. Les concurrent.e.s du Trail de Bourbon de leur côté ont pris le départ à 21h ce vendredi soir. Près de 6.000 trailers sont sur les sentiers jusqu'à dimanche.



Marc Clément, 57 ans, dossard 293, et Georges Assassa, 64 ans, dossard 1.547 ont été les derniers fous à franchir la ligne d'arrivée de la Diagonale des fous



• Deux personnes perdent la vie dans un crash d’ULM



Un crash d'un ULM (planeur ultra léger motorisé) au Maïdo a coûté la vie à un pilote et à son passager le 10 octobre 2021 au matin. Les équipes d'intervention ont travaillé d'arrache-pied dans des conditions souvent périlleuses pour extraire les corps des victimes de l'épave de l'appareil. Les opérations ont duré plus de 8 heures.



Sur les réseaux sociaux, les hommages au pilote Koneg Novena ont été nombreux. La compagnie Félix ULM, déjà meurtrie par un crash en 2013, a à nouveau été endeuillée



• Jean-Paul Virapoullé condamné à 18 mois de prison avec sursis



L’ancien maire de Saint-André a été condamné en appel le 18 novembre 2022 à 18 mois de prison avec sursis, 10 ans d'inéligibilité et 50.000 euros d'amende. Son avocat annonce saisir la cour de cassation. Jean-Paul Virapoullé avait été convoqué devant la Cour d'appel de Saint-Denis jeudi 14 octobre 2021, concernant l'affaire du rachat du terrain Moutien. Il etait poursuivi pour prises illégale d’intérêts.



• Le Sakifo maintenu



Le Sakifo s'est terminé ce dimanche 12 décembre 2021 après trois jours de concerts sur le front de mer de Saint-Pierre. Malgré la pandémie et les gestes barrières imposés tout au long du festival, le public était au rendez-vous. Plus de 15.000 festivaliers ont dansé et chanté, masque imposé sur le nez. C'est deux fois moins qu'en 2019 mais c'est malgré tout un pari réussi pour l'équipe du Sakifo, qui se félicite d'avoir réussi à maintenir son édition 2021.



Le tout sur fond de polémique, alors qu'une partie de la population a difficilement compris le maintien d'un tel événement culturel, quand les pique-niques et rassemblements familiaux sont proscrits



• L’incendie de Montgaillard



Un terrible incendie a couté la vie à cinq personnes, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 décembre 2021. Dans le quartier de Montgaillard, à Saint-Denis, une mère de famille et ses trois enfants, ainsi qu'un enfant de quatre ans, sont décédés. Une mère et son bébé ont été hospitalisés. L'incendie, qui a ravagé un immeuble de la résidence " Marina " de la SIDR, a laissé une soixantaine de famille sans toit. 190 personnes ont été hébergées dans le gymnase de Champ Fleuri avant d’être relogées.



Plus d’une centaine de sapeurs-pompiers de tout le département ont été mobilisés pour faire face aux flammes. Les opérations, commencées à 1 heure du matin, ont duré plusieurs jours avant que le feu ne soit déclaré éteint.



• Bibi l’éléphante de mer



L'éléphante de mer "Bibi", qui s'était échouée à la Grande Chaloupe le 26 décembre 2021, s'est retrouvée au port de La Possession, près de la centrale électrique quelques jours plus tard. Les équipes de Globice se sont rendues sur place, la vétérinaire est ensuite repartie pour expertiser les photos prises par la Direction de la mer. Il semblerait que l'éléphante de mer se soit simplement reposée. Elle pourrait être venue sur la côte pour faire sa mue.

Dimanche 26 décembre, elle s'était retrouvée prise au piège entre deux rochers. Après une matinée coincé, l'animal a pu être relâché en mer suite au travail des équipes de l'association Globice et des pompiers sur place.



