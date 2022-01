Publié il y a 11 minutes / Actualisé le Jeudi 30 Décembre 2021 à 15H09

Vous avez demandé le menu de l'actu insolite de la semaine ? Le voici. Vous ne voulez plus payer d'amendes pour excès de vitesse? les gendarmes de L'Oise vous donnent des conseils. On dit que l'habit ne fait pas le moine, cette expression se vérifie avec ce mignon petit écureuil qui a attaqué et blessé 18 personnes au Royaume-Uni. Enfin, restons dans le monde animal, des léopards qui envahissent l'Inde et s'attaquent aux chiens (Photo : capture d'écran de la BBC)

