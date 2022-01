Il a 82 ans et une Ferrari 512 Testarossa. Du moins il avait une Ferrari 512 Testarossa. Au cours des fêets de fin d'année le gramoune a encastré son bolide (la voiture peut atteindre 250km/h) dans la vitrine d'un centre commercial du village de Sant Julià de Lòria en Andorre, rapporte La Dépêche du Midi, reprenant une information de Diari D'Andorra. A l'argus le véhicule est coté entre 89.000 et 235.000 euros (Photo capture d'écran vidéo DiariTV)

La scène a été photographiée par des passants et publiée sur les réseaux sociaux. L’octogénaire, qui circulait avec une femme de 59 ans, a fait une sortie de route et traversé plusieurs voies de circulation avant de terminer sa course dans la vitrine du grand magasin, rapporte La Dépêche du Midi. Les deux occupants du bolide, ainsi qu’un employé du centre commercial, ont été légèrement blessés dans le choc, note le site diariandorra.ad

La vidéo de DiaruTV est à voir ici

