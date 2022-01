Publié il y a 6 heures / Actualisé il y a 53 minutes

BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce lundi 3 janvier 2022 :



- Télétravail obligatoire, isolement, concerts debout interdits : les mesures qui changent ce lundi

- Cinéma : finies la nourriture et les boissons dans les salles obscures

- Football/Coupe de France : Rennes et Clermont tombent face à des Ligue 2, l'OM sans problème

- Week-end du Nouvel an : les forces de l'ordre déplorent un bilan "édifiant" avec 470 infractions

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Quel temps chez vous ?

