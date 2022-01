Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 12 minutes

Ce lundi 3 janvier l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise a publié son bilan mensuel concernant le volcan. L'OVPF a enregistré 778 séismes volcano-tectoniques superficiels (0 à 2,5 km au-dessus du niveau de la mer) sous les cratères sommitaux, 4 séismes profonds (en dessous du niveau de la mer) ont également été recensés. L'OVPF a enregistré 195 effondrements (dans le Cratère Dolomieu, les remparts de l'Enclos Fouqué et du Piton de Crac, et de la Rivière de l'Est précise l'observatoire volcanologique. Nous publions ci-dessous l'axe sismicité du bilan mensuel du Piton de la Fournaise. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

