Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

A l'occasion des vacances scolaires, Detritos la mascotte du Territoire de la côte ouest (TCO) et de Cyclea est en visite à l'observatoire des tortues marines Kelonia. La mascotte a pu ainsi rencontrer les visiteurs ainsi que les enfants pour les sensibiliser aux déchets, à leur traitement et leur impact sur l'environnement et la biodiversité terrestre comme marine. Nous publions ci-dessous le communiqué de Stephance Ciccione, directeur de Kelonia. (Photos : Kelonia)

