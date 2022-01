BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce mardi 4 janvier 2022 :



- Pass vaccinal : suspension surprise de l'examen du projet de loi à l'Assemblée

- Le grand ras-le-bol des restaurateurs, des hôteliers et de tous les autres

- Pas d'alcool pendant 31 jours: le Dry January vous veut du bien !

- La Possession met des courts de tennis à disposition des habitants

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel dégagé le matin, couvert l'après-midi

Pass vaccinal : suspension surprise de l'examen du projet de loi à l'Assemblée

L'examen du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a fait l'objet d'une suspension surprise par l'Assemblée ce lundi soir 3 janvier 2022, après qu'une majorité de députés ont refusé la poursuite des débats après minuit, selon un décompte de la présidente de séance. Peu avant, Olvier Veran, ministre de la Santé, avait demandé la poursuite des débats au-delà de minuit. "L'enjeu en vaut très largement la chandelle (...) nous souhaitons aller jusqu'au bout de ce texte et sans délai" avait déclaré le ministre

Le grand ras-le-bol des restaurateurs, des hôteliers et de tous les autres



Avec le retour du couvre-feu à La Réunion depuis ce samedi 1er janvier 2022, plusieurs secteurs économiques sont de nouveau impactés : hôtellerie, restauration, cinémas... Les ERP (Etablissements recevant du public) soumis au régime du couvre-feu, ne peuvent recevoir que 75% de leur capacité d'accueil habituelle. Autre coup dur pour ces secteurs, Ils ne pourront pas bénéficier du FNS (Fonds national de solidarité) car aucun régime de restriction à savoir couvre-feu ou confinement n'a eu lieu en novembre et décembre 2021. Les gérants d'ERP pourront en revanche avoir recours à l'aide aux "coûts fixes", instauré par l'Etat ces deux derniers mois et qui la reconduit pour ce mois de janvier.

Pas d'alcool pendant 31 jours: le Dry January vous veut du bien !

Depuis le 1er janvier, le Dry January est lancé en France. Le but : ne pas boire une goûte d'alcool jusqu'à la fin du mois de janvier. Une pratique bénéfique pour le corps, après cette période de fête, affirme David Mété, chef du service d'addictologie au CHU Félix Guyon de Saint-Denis, avant d'ajouter "l'alcool c'est mauvais".

La Possession met des courts de tennis à disposition des habitants

À partir du 10 janvier 2022, la Possession met à disposition des créneaux gratuits de pratique libre de tennis pour les habitants. L'objectif est de se remettre en forme après les fêtes. Une inscription est nécessaire pour participer aux cours. Ils se tiennent dans le club à Moulin Joli, en dessous du Gymnase Daniel Narcisse) et Camp Magloire (Espace Valentin Abral)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Ciel dégagé le matin, couvert l'après-midi

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de son jardin, elle a vu qu'il y aura de belles éclaircies le matin et un ciel nuageux dans l'après-midi. Notre gramoune prévoit aussi un vent léger et une mer un peu agitée. Tout cela est vrai chez-vous ?