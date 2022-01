Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un incident insolite s'est déroulé dans la ville de Point Pedro, au Sri-Lanka, en décembre 2021 : un homme s'est retrouvé dans les airs, accroché à la corde son cerf-volant. Celui-ci participait à un festival de cerf-volant, une activité populaire dans le pays, avec des amis, rapporte le média indien New18. Le groupe tentait de maîtriser leur cerf-volant quelques instants avant l'incident, mais le vent violent sur place a eu raison d'eux, et tous ont lâché la corde, à part Nadarasa Manoharan qui s'est retrouvé à plusieurs mètres du sol. Il restera suspendu dans le ciel pendant plus d'une minute, avant de finalement lâché la corde et retomber dans le sable. Heureusement, ce dernier n'a été que légèrement blessé (Capture d'écran Youtube)

