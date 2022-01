Le 1er janvier 2022, le petit Griezmann Mbappé est né dans la région d'Atacama au Chili. Les parents voulaient appeler leur enfant différemment : le père Griezmann et Teodora, la mère préférait Mbappé. Ils ont finalement fusionné les deux noms des footballeurs champions de monde, une association pour le moins insolite. (Photo : Service de santé d'Atacama)

"Il mesure 50 cm, pèse 3 petits kilos, est né à 21 h 9 le samedi 1er janvier 2022" rapporte le média Le Point. Les parents, fans de football et notamment des joueurs Griezmann et Mbappé, ont voulu nommé leur nouveau-né d'après eux. Petit problème, le couple était en désaccord sur le prénom. Ils ont finalement gardé les deux noms en les plaçant dans l'ordre alphabétique.



Les services de santé d'Atacama, une région chilienne n'ont pas hésité à partager la nouvelle sur leur compte Twitter. "Nous saluons chaleureusement la naissance de Griezmann Mbappé, le premier bébé à naître à l’hôpital de Copiapó en 2022".

Muchas felicidades👶



Saludamos con mucho cariño a Griezmann Mbappé,primer bebé en nacer en el @hospitalcopiapo este 2022



Un gran abrazo para él y su madre Teodora por la llegada de su hijo quien nació este sábado 1/1 a las 21:09 horas,pesó 3064 grs y midió 50 cm👶🙌🏥#Atacama pic.twitter.com/AsC81Rc6JW — Servicio Salud Atacama (@SSaludAtacama) January 2, 2022

Si une telle association a été possible au Chili, ce n'est pas le cas en France. De nombreux parents avaient voulu appeler leurs enfants par des prénoms insolites, de personnalités historiques ou tout simplement par des prénoms en langue régionale, et s'étaient vu refuser par l'Etat civil. Un couple avait d'ailleurs voulu nommer leur enfant Griezmann Mbappé en 2019 comme l'explique le Figaro, mais cela avait été rejeté par la justice.



"Ce prénom avait été inscrit sur l’acte de naissance par l’officier d’état civil, qui avait cependant saisi la justice, estimant qu’un tel prénom pouvait porter préjudice à l’enfant. Le juge avait confirmé cet avis, et les parents avaient finalement décidé de changer pour Dany Noé" explique le Point.

Le petit chilien Griezmann Mbappé ouvre ainsi la voie à de nombreux autres prénoms originaux pour cette nouvelle année 2022.

