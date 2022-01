Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 4 janvier 2022, le Fan club PSG de La Réunion en collaboration avec l'association Ciel 974 ont mené une action solidaire à l'ilet Lataniers. 24 familles ont pu recevoir galettes, chocolats ainsi que des denrées de première nécessité, récoltés par les adhérents et partenaires du Fan club PSG et de Ciel 974. Toutes les marchandises soit au total 600kg ont été transportés par hélicoptère. "Les habitants étaient ravis des dons et ceux-ci ont offert aux adhérents du Fan club venus à pied, letchis et café grillé" précise le Fan club du PSG. Cette action a été réalisée dans le respect des gestes barrières tient à préciser le Fan club PSG. (Photos : Fan club PSG de La Réunion)

