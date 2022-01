La saison des pluies en ce début d'année 2022 "se fait attendre", déplore Météo France. Les précipitations restent "assez modestes" pour ce début de saison. Il faudra attendre le week-end prochain pour voir venir des pluies plus importantes. Aucun risque de cyclogénèse n'est à prévoir avant la fin de la deuxième semaine voire la troisième semaine de janvier. Nous publions ci-dessous le communiqué de Météo France (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une saison des pluies qui se fait attendre...

- Les précipitations sur la Réunion restent pour le moment assez modestes pour ce début de saison des pluies.

Elle seront plus présentes au cours de la semaine et week-end prochain comme le montre les deux images suivantes. Il faut donc s'attendre à du mauvais temps sur la Réunion avec des zones plus ou moins protégées au cours des prochains jours.

- Ces pluies sont en lien avec la descente par le Nord-Ouest d'une masse d'air humide à partir de Jeudi au coeur d'une large zone dépressionnaire qui se met en place le long des côtes Est malgaches.

- Cette zone dépressionnaire ne présente pas de velléité d'intensification et il faudra encore attendre la fin de la deuxième semaine voire début de la troisième semaine de Janvier pour avoir un risque de cyclogénèse.