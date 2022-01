Publié il y a 54 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Ce mardi 4 janvier après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisé de la Rivière-St-Louis ont réalisé un contrôle vitesse sur la R.N 1A, commune de l'Etang-Salé. En 2 heures 00, 10 conducteurs ont été contrôlés entre 30 km/h et 40 Km/h au dessus la vitesse autorisée 80 Km/h. Un franchissement de ligne continue et un dépassement dangereux ont également été constatés. Le conducteur d'une Skoda Fabia a été intercepté à 150 km/h au lieu de 80 km/h. L'automobiliste s'est vu retirer son permis de conduire immédiatement et, a vu partir son véhicule sur le camion de la fourrière. Il devra s'expliquer prochainement devant le tribunal judiciaire de St-Pierre. "Il est rappelé que les conduites addictives demeurent la première cause des accidents en général et mortel en particulier. La seconde cause étant la vitesse excessive, puis le refus de priorité pour la troisième" rappelle la gendarmerie (Photo Gendarmerie)

Ce mardi 4 janvier après-midi, les motocyclistes de la brigade motorisé de la Rivière-St-Louis ont réalisé un contrôle vitesse sur la R.N 1A, commune de l'Etang-Salé. En 2 heures 00, 10 conducteurs ont été contrôlés entre 30 km/h et 40 Km/h au dessus la vitesse autorisée 80 Km/h. Un franchissement de ligne continue et un dépassement dangereux ont également été constatés. Le conducteur d'une Skoda Fabia a été intercepté à 150 km/h au lieu de 80 km/h. L'automobiliste s'est vu retirer son permis de conduire immédiatement et, a vu partir son véhicule sur le camion de la fourrière. Il devra s'expliquer prochainement devant le tribunal judiciaire de St-Pierre. "Il est rappelé que les conduites addictives demeurent la première cause des accidents en général et mortel en particulier. La seconde cause étant la vitesse excessive, puis le refus de priorité pour la troisième" rappelle la gendarmerie (Photo Gendarmerie)