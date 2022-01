Le Texas est bien connu pour son folklore vivant : rodéos, western et country mais aussi pour une pluie de poissons. Ce phénomène s'est produit au Texarkana, une ville du Texas le 30 décembre 2021. Bien que ce pluie de poissons soit hors du commun est quand, il y a tout simplement une explication météorologique et scientifique. Ce phénomène est assez récurant dans le monde et touche d'ailleurs d'autres animaux. (Photo : ville du Texarkana)

Une pluie de poissons s'est abattue (enfin pas vraiment, on l'explique juste après) à Texarkana. Sur son compte Facebook, la ville a tenu à préciser aux administré.e.s que cette information n'était pas "une blague" et qu'il y a une explication rationnelle. " Les pluies d'animaux se produisent lorsque de petits animaux d’eau comme les grenouilles, les crabes et les petits poissons sont emportés dans des trombes ou des courants d’eau qui se produisent à la surface de la terre. Il pleut alors en même temps que la pluie".



2021 is pulling out all the tricks… including raining fish in Texarkana today. 🌧🐟 And no, this isn’t a joke. Animal... Publiée par The City of Texarkana, Texas sur Mercredi 29 décembre 2021





La ville a appelé les habitant.e.s à partager leurs photos. Certains amusés ont pris cette invitation au pied de la lettre comme Mike Siefert, qui lui était simplement en train de pêcher au même moment que cette fameuse pluie. "Voici une photo du poisson que j’ai attrapé en tombant mercredi avant qu’il ne touche le sol. Le poisson a été libéré sain et sauf" dit-il tout fier de son butin.





- Oiseaux, serpents, crapauds et plein d'autres pluies d'animaux -



Les pluies d'animaux sont assez récurrantes partout dans le monde. National Geographic explique comment les autres animaux sont emportés. "Les vents forts (appelés courants ascendants) peuvent aussi attirer les animaux dans leurs tourbillons. Les courants ascendants peuvent balayer des animaux beaucoup plus gros que les trombes d’eau, des oiseaux et des chauves-souris en déplacement, ainsi que des grenouilles, des serpents et des insectes".

Le média Ouest-France rapporte que deux évènements "de ce type avaient eu lieu au Royaume-Uni. Le premier dans la ville de Great Yarmouth en 2000 et le plus récent dans le village de Knighton en 2004. La BBC a d'ailleurs décrypté ces deux évènements et précise que "les mini tornades" occasionnées par ces pluies peuvent "[transporter les petits débris ramassés] sur plusieurs kilomètres avant que les nuages qui les retiennent se fendent et laissent tomber leur étrange cargaison".



Pour éviter de se prendre un quelconque animal sur la tête, sortez couvert. Dans le cas d'une pluie de poissons, une marmite est préférable pour faire un bon kari !



vl/www.ipreunion.com /[email protected]