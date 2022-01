Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 38 minutes

Roxane Taquet s'est illustrée dans l'émission The Voice Belgique lors des auditions à l'aveugle ce mardi 4 janvier. La chanteuse de 27 ans a repris When Love Takes Over, une collaboration entre le dj David Guetta et Kelly Rowland. Sa performance à couper le souffle a convaincu les quatre coach Black M, Christophe Willem, Typh Barrow et Beverly Jo Scott qui se sont tous retournés. Roxane Taquet a finalement rejoint l'équipe du rappeur français Black M. La Réunionnaise a par le passé participé à The Voice en février 2020 mais sa prestation de Je sais pas de Céline Dion n'avait pas convaincu le jury. La prochaine étape est les KO, où le juge ne choisira qu'un. seul.e des chanteur.euse.s sur scène. Nous publions ci-dessous son incroyable performance. (Capture d'écran : vidéo Youtube, The Voice Belgique)

