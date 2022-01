Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 2 minutes

Si la lutte contre les violences faites aux femmes est paraît-il la grande cause du quinquennat, dans les faits, la réalité semble être légèrement différente. Une réalité qu'a pointé du doigt la députée de La France Insoumise (LFI) Clémentine Autain, lors d'une prise de parole ce mercredi 5 janvier 2022. "Notre hémicycle compte un député qui multiplie harcèlement et menaces à l'encontre de son ex-femme. Elle est titulaire d'un téléphone grand-danger, bénéficie d'une ordonnance de protection. Le bureau de l'Assemblée a refusé de lever l'immunité parlementaire du député" énonce-t-elle. Si elle n'a pas donné le nom du député en question, on peut supposer que cette dernière fait référence à Benoît Simian, élu de la Gironde.

