Des averses de pluies orageuses se sont produites en milieu de journée sur les régions est et sud du département. Ainsi, Météo France a relevé en 3 heures 57 mm de pluie sur Le Tevelave. Une cinquantaine d'impacts de foudre ont été relevés sur l'est du département. La vigilance fortes pluies - orages est active sur l'ensemble du département (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Actuellement une accalmie relative se dessine. D'ici la fin de journée de ce jeudi 6 janvier 2022, une nouvelle dégradation du temps plus marquée est cependant prévue par le nord-ouest" ajoute Météo France. "Des averses de pluie vont concerner l'ensemble du département et devraient prendre un caractère orageux notamment sur la façade nord-ouest de notre île, ainsi que l'est."

Une pluie qui est la bienvenue alors que Météo France annonçait que la saison peinait à démarrer et que les précipitations observées pour l'heure étaient modestes.

www.ipreunion.com / [email protected]