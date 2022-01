BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce vendredi 7 janvier 2022 :



Mayotte et La Réunion : la crainte d'une double vague épidémique

Avec un taux d'incidence de 1.600 pour 100.000 habitants à La Réunion et de 720 à Mayotte, les deux îles françaises de l'océan Indien atteignent des records de contaminations. Si la situation est "gérable" pour l'heure selon les institutions sanitaires, la tension hospitalière se confirme et le CHU de La Réunion est en quasi saturation. Seul espoir : que Mayotte maintienne son faible taux d'admissions en réanimation. Car une "double vague épidémique", simultanée dans les deux départements, serait une catastrophe d'un point de sanitaire. Et la Métropole, qui doit lutter contre sa propre vague, peut difficilement envoyer des renforts.

Mayotte : le préfet annonce le retour du couvre-feu

Alors que Mayotte fait face à une flambée épidémique sans précédent liée au variant Omicron, Le préfet Thierry Suquet a indiqué sur le plateau de la chaîne Mayotte la 1ère que le couvre-feu mis en place dans les prochains jours sera effectif de 20 h à 5 h du matin. Il prévoit toutefois des exceptions, notamment pour les restaurants appliquant le passe sanitaire "pour montrer qu'avec le passe sanitaire on peut encore faire un certain nombre de choses"

Les autotests se vendent vite et bien dans les grandes surfaces

Depuis quelques jours seulement, il est possible de trouver dans les rayons des supermarchés des tests de dépistage anti Covid-19. Les autotests se vendent vite et les grandes surfaces se préparent déjà à devoir réapprovisionner leurs rayons.

Guyane : le couvre-feu de retour, le carnaval maintenu samedi

La majeure partie de la population guyanaise est de nouveau soumise à un couvre-feu depuis vendredi, pour faire face à un raz-de-marée de contaminations au Covid-19, alors que la vaccination stagne à moins de 40%, mais le lancement du carnaval est maintenu samedi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps couvert et humide pour ce vendredi



Matante Rosina voit que le ciel est (encore) gris et bien nuageux ce vendredi 7 janvier 2022. Pour le pous grand bonheur de notre gramoune, la pluie s'intensifiera tout au long de la journée. Quelques coups de tonnerre pourraient même se faire entrendre. Matante Rosina fera peut-être un petit tour dans les cirques là où il fera assez bon entre 23°C à 25C°, ou sur le littoral où il fera un peu plus chaud, jusqu'à 30°C. Mais elle n'ira pas au Volcan. Il fait beaucoup trop froid pour elle surtout avec 17°C pour une température minimum. Matante Rosina prévoit aussi des rafales de 50 à 60km/h sur les côtes nord-ouest et sud-est. La mer sera un peu agitée.