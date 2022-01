Publié il y a 10 minutes / Actualisé le Mercredi 05 Janvier à 16H17

Matante Rosina voit que le ciel est (encore) gris et bien nuageux ce vendredi 7 janvier 2022. Pour le pous grand bonheur de notre gramoune, la pluie s'intensifiera tout au long de la journée. Quelques coups de tonnerre pourraient même se faire entrendre. Matante Rosina fera peut-être un petit tour dans les cirques là où il fera assez bon entre 23°C à 25C°, ou sur le littoral où il fera un peu plus chaud, jusqu'à 30°C. Mais elle n'ira pas au Volcan. Il fait beaucoup trop froid pour elle surtout avec 17°C pour une température minimum. Matante Rosina prévoit aussi des rafales de 50 à 60km/h sur les côtes nord-ouest et sud-est. La mer sera un peu agitée. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

