Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

Météo France maintient La Réunion en vigilance fortes pluies et orages maintenue au moins jusqu'à 16h ce vendredi 7 janvier 2022. "Malgré un répit la nuit dernière qui se prolonge en cette matinée de vendredi, une évolution orageuse est attendue dès la mi-journée" avertissent les météorologues. Les région sud et est seront principalement touchées par des pluies intenses accompagnées de coups de tonnerre. La plus grande prudence est recommandée à proximité des ravines (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Météo France maintient La Réunion en vigilance fortes pluies et orages maintenue au moins jusqu'à 16h ce vendredi 7 janvier 2022. "Malgré un répit la nuit dernière qui se prolonge en cette matinée de vendredi, une évolution orageuse est attendue dès la mi-journée" avertissent les météorologues. Les région sud et est seront principalement touchées par des pluies intenses accompagnées de coups de tonnerre. La plus grande prudence est recommandée à proximité des ravines (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)