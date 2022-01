BONJOUR LA RÉUNION - A la une de ce samedi 8 janvier 2022 :



Les pharmacies croulent sous la multiplication des tests antigéniques

Du 31 décembre 2021 au 5 janvier 2022, 13.000 cas ont été détectés à La Réunion. Cette flambée épidémique fait augmenter la demande en tests, ainsi les dépistages passent à 92.606 au 7 janvier 2022, contre 76.913 la semaine précédente. Face à la demande toujours plus forte, les pharmacies sont contraintes de réorganiser leur fonctionnement. Deux centres de dépistage ouvrent leurs portes pour l'occasion, le 10 janvier, afin de soulager les pharmaciens

Covid-19 : la filière agricole sur le qui-vive

Si la restauration et l'événementiel sont de nouveau sous pression avec les restrictions sanitaires mises en place, l'agriculture n'est, pour l'instant, pas encore impactée. Les acteurs du secteur agricole restent sur le qui-vive et surveillent de près la préoccupante situation sanitaire

Alon sortir, l'agenda des événements culturels

Vive les vacances : en dépit du couvre-feu et de tout le reste, il faut en profiter pour aller au cinéma. Il y en a pour tous les goûts et changer de monde, de temps en temps ça fait du bien... On fait le tour des sorties ciné.

Rétro - Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Télétravail, pass vaccinal, Macron veut "emmerder", double vague épidémique



Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 6 décembre au vendredi 10 décembre 2021 sur Imaz Press :



* Lundi 3 janvier - Télétravail obligatoire, isolement, concerts debout interdits : les mesures qui changent ce lundi

* Mardi 4 janvier - Pass vaccinal : suspension surprise de l'examen du projet de loi à l'Assemblée

* Mercredi 5 janvier - Emmanuel Macron veut "emmerder" les non-vaccinés, chaos à l'Assemblée nationale

* Jeudi 6 janvier - Monsieur le Président, présentez vos excuses à tous les Français

* Vendredi 7 janvier -Mayotte et La Réunion : la crainte d'une double vague épidémique

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un samedi marqué par des éclaircies et des averses



Matante Rosina ouvre sa fenêtre et contemple les belles éclaircies ce samedi matin. Mais elle voit au loin une masse nuageuse qui lui fait un peu peur. Elle ne pourra pas prendre un bol d'air frais dans les hauts parce qu'il pleut encore ! Les hauts ne sont décidément pas épargnés par la pluie... Les averses seront plus intenses dans le nord de l'île alors que le sud et l'ouest profiteront des éclaircies. Pas de températures excessives en vue, il fera bon sur toute l'île. Le vent et la mer seront minoritaires. La mer sera un peu agitée mais sans houle menaçante.