Ce samedi 8 janvier, des citoyens et citoyennes ont tenu une conférence de presse devant le jardin de l'Etat à Saint-Denis pour présenter le collectif "Taubira pour 2022". Celui-ci se qualifie de "trans-partisan" et appelle les Réunionnais et Réunionnais.e.s à le rejoindre pour l'élection présidentielle. Nous publions ci-dessous le communiqué du collectif "Taubira pour 2022". (Photos : Taubira pour 2022)

Présentation du collectif : trans-partisan

Nous Citoyennes et Citoyens de la Réunion, sommes heureux de vous présenter le Collectif "Taubira pour 2022" créé en Juin 2021 sur les réseaux sociaux. C’est dans un climat social anxiogène et des perspectives réduites pour l’union de la gauche et des écologistes que des citoyens se sont réunis spontanément sur les réseaux sociaux autour des valeurs de Christiane Taubira pour porter sa candidature jusqu’à l’Elysée et de façon totalement indépendante.



Pour la Réunion, Corine, suivant la carrière de Christiane Taubira convaincue des valeurs qu’elle porte, a intégré le groupe national dès septembre 2021. Notre Collectif a dès le départ une structure horizontale. Jour après jour, mois après mois, nos regroupements seront de plus en plus nombreux et nous organisons de très nombreuses réunions Zoom pour continuer à nous unir, à réfléchir ensemble.



Les outils créés : site internet avec appel à candidature, inscription pour recevoir nos newsletters ; un Discord avec des modules de réflexions et d’actions ; un instagram ; ouverture de tik tok ; twitter etc….



Notre Collectif n’a cessé de rassembler

A ce jour en quelques chiffres et 18 mois de présence :

- 96.000 membres dans le groupe de soutien

- 300 bénévoles au sein du Collectif

- 67.000 signatures sur l’appel citoyen pour la candidature de Christiane Taubira

- 80 Comités locaux dans toute la France et les Outre-Mer



Suite à nos demandes, Christiane Taubira acceptera de nous rencontrer deux fois : d’abord en Juillet 2021 au Festival des Idées puis en septembre ou nous serons une bonne quarantaine. Malgré le fait qu’elle nous disait au début "non je ne suis pas la candidate de l’émiettement" nous n’avons jamais lâché l’idée de départ qui nous rassemblait.



C’est en oct/nov 2021 que nous entamons la structuration de notre Collectif, l’horizontalité ayant trouvé ses limites. Corine sera d’abord Coordinatrice pour la Réunion. Novembre 2021 Christiane Taubira nous permet d’avoir avec nous une Référente de son équipe, Camille.



La Sstructuration se peaufine :

Quatre coordonnateurs nationaux en lien permanent avec Camille : trois coordinateurs pour la France hexagonale et les français de l’étranger, Sergai, Gilles et Kadijia et 1 coordinatrice nationale pour les Drom Com, Corine.

Les coordonnateurs nationaux fédèrent des coordinateurs régionaux qui eux-mêmes animent des responsables de comités Vie interne chargée de penser et gérer la structure Assemblée collégiale et territoriale des portes parole – Relations Extér presse – Canaux - Contenu.



Aujourd’hui le Groupe Collectif Taubira de la Réunion s’organise et se rassemble dans un groupe whatsApp. Nous installons des responsables de Comités un peu partout dans l’Ile et nous espérons que les réunionnais seront de plus en plus nombreux.

Nous avons ouvert avec des coordinatrices et coordinateurs régionaux dans les Dom Tom la Guyane, Lucas ; la Martinique, Sylvio ; la Guadeloupe, Marie-Claude, Tahiti, Rita ; La Nouvelle Calédonie, Maël. Nous sommes en relation permanente et des actions se profilent également

Quelques zones blanches demeurent encore mais nous continuons avec nos moteurs humains à fédérer et rassembler.



Comment le collectif articule son action avec la primaire populaire



La Primaire Populaire est née vers octobre 2021. Très vite nous comprenons l’intérêt de cette PP et nous nous rapprocherons

très naturellement de la primaire populaire. Le socle commun rédigé par les candidats de la gauche et des écologistes est un

espoir de rassemblement.



Nous nous portons très volontier bénévoles dans les actions de la PP surtout dans l’hexagone ou de très nombreuses actions ont eu lieu et auxquelles les membres de notre collectif ont participé activement en tant que bénévoles.



Je relayerai avec mes amis du Collectif et de la PP sur les réseaux sociaux des Dom Tom pour susciter l’intérêt. La Réunion n’a que très récemment un représentant officiel de la Primaire Populaire, Monsieur Christophe Estève.



Nous ferons du reste à la Réunion, une première rencontre avec la PP sur la plage de Terre Sainte le 8 Décembre 2021 ou nous serons présents du Collectif Réunion, le responsable du Comité de Saint-Louis, Jean Pierre et son épouse et moi-même.



L’appel au vote de la PP est primordial pour la fin du mois de Janvier Tous les espoirs d’une Union de la gauche et des écologistes résident dans la Primaire Populaire.



Le 15 janvier, c’est naturellement que nous allons collaborer aux actions nationales prévues par la PP pour l’appel au vote.



L'innovation citoyenne



Nous vivons et pouvons constater depuis quelques années le désamour des citoyens pour le vote citoyen. Ce n’est pas qu’ils ne s’intéressent pas à la politique mais c’est un désaveu vis-à-vis des femmes et des hommes en politique, c’est une confiance perdue car l’impression de ne plus être écouté dans leur quotidien.



La Primaire Populaire est l’enjeu des citoyens à vouloir et à pouvoir cette Union. Notre Collectif ou d’autres collectifs expriment une volonté citoyenne générationnelle d’être entendue, d’être écoutée. Cette innovation s’exprime par tous les moyens et sur les réseaux sociaux.



La jeunesse veut autre chose des politiques, elle veut un rassemblement des idées pour converger vers un autre avenir possible de la gauche et des écologistes. Une pensée de Christiane Taubira nous anime "… la jeunesse nous méprisera avec raison, les autres nous tiendront pour insignifiants."



Nous ne disons pas que les partis ou mouvements politiques n’existent plus mais que, aujourd’hui, les politiques doivent prendre en considération qu’on ne suit plus ainsi les consignes d’un mouvement ou d’un parti.



Ceux qui ne votent plus retrouvent des espaces de dialogue et s’investissent. Les forces citoyennes sont un enjeu désormais majeur !



Nous appelons tous les Réunionnaises et les Réunionnais à se mobiliser avec notre collectif citoyen Taubira pour 2022. Nous appelons toutes les Réunionnaises et les Réunionnais à se mobiliser pour le vote de la primaire populaire. Vyen rejwinn a nou zot toute !