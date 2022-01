Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 17 heures

Matante Rosina ouvre sa fenêtre et contemple les belles éclaircies ce samedi matin. Mais elle voit au loin une masse nuageuse qui lui fait un peu peur. Elle ne pourra pas prendre un bol d'air frais dans les hauts parce qu'il pleut encore ! Les hauts ne sont décidément pas épargnés par la pluie... Les averses seront plus intenses dans le nord de l'île alors que le sud et l'ouest profiteront des éclaircies. Pas de températures excessives en vue, il fera bon sur toute l'île. Le vent et la mer seront minoritaires. La mer sera un peu agitée mais sans houle menaçante. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

