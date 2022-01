Dans son communiqué de ce samedi 8 janvier, l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise, observe une légère décroissance du trémor volcanique. Son amplitude est relativement stable ces dernières 24h explique l'OVPF-IPGP. Plus d'informations ci-dessous. Nous publions également le communiqué de l'observatoire volcanologique. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Si l’activité du Piton de la Fournaise reste stable comme l’explique l'OVPF-IPGP, le débordement du lac de lave qui a débuté le jeudi 6 janvier dans l’après-midi, a cessé en fin de matinée ce vendredi. "La coulée issue de ce débordement continue de se figer"indique l’observatoire.

Les projections volcaniques sont quant à elles bien présentes et dépassent parfois la hauteur du cône. "De nombreuses résurgences de coulées de lave sont toujours visibles au toit du tunnel de lave en aval du cône" précise l'OVPF-IPGP. Le dernier bilan de l’observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise établi ce vendredi 7 janvier faisait état d’un "regain d'activité" au niveau d’un cône éruptif. Nous publions ci-dessous les données liées aux observations satellites réalisées par l’OVPF-IPGP.

Les données satellites de cohérence InSAR (Interférométrie radar) en date du 07/01/2021 confirme les observations de terrain faites depuis le sommet en début de semaine par une équipe de l’OVPF-IPGP ; à savoir que front de coulée n'a pas évolué depuis 12 jours (Figure 3). Il se situait toujours à :

- 400 m du rempart sud,

- 7,6 km de la route nationale 2,

- 8,6 km de l’océan.



Compte tenu des faibles débits et du relief, avec des pentes faiblement inclinées dans le secteur, le champ de lave continue de s’étendre principalement latéralement (Figure 3) et par épaississe-ment au niveau du réseau de tunnels de lave mis en place sur le plateau en aval du cône éruptif.

Sur les dernières 24h :



- Quatre séismes volcano-tectoniques de faible magnitudes (<0.5) ont été enregistrés sous le sommet.

- Les déformations de surface montrent toujours une très légère déflation au niveau de la zone sommitale, liée à la vidange du réservoir de magma localisée sous le sommet (à environ 2-2,5 km de profondeur) alimentant le site éruptif.

- Des débits de lave ont pu être estimés par méthode satellite avec la plateforme Hotvolc (OPGC - université Clermont Auvergne). Ils étaient compris entre 2 et 17 m3/sec. Ces variations s’expliquent par la méthode, qui se base sur le rayonnement infrarouge de la coulée, dont la perception par les satellites peut être largement influencée par les conditions météorologiques au-dessus des coulées ainsi que les conditions de surface des coulées. Les conditions météorologiques particulièrement mauvaises sur le site éruptif ces dernières 24h n’ont permis l’acquisition que de huit mesures (les acquisitions se faisant toutes les 15 minutes).



Niveau d’alerte : Alerte 2-1 (éruption dans l’Enclos)



Communiqué de l'OVPF-IPGP du 08/01/2022 – 14h00 L’éruption débutée le 22/12/2021 aux alentours de 3h30 heure locale se...

Retrouver toutes les informations, les photos et les vidéos de cette éruption et des précédentes ici