Lindigo et Nine. : quand le maloya rencontre la musique urbaine



Le leader du groupe Lindigo, Olivier Araste, et Nine., chanteur d'origine réunionnaise, préparent en ce moment même un projet musical qui mêle à la fois maloya, rap et hip-hop. Prévue pour mi-février, cette chanson a une saveur toute particulière car elle rend hommage aux "anciens" tout en s'accompagnant de sonorités issues de nouvelles générations musicales. Un retour aux sources et une découverte pour les deux artistes.

Vacances : top 5 des bons plans (presque) gratuits

Jusqu'au 24 janvier 2022, les marmailles de La Réunion sont en vacances. Il y a ceux qui ont pu aller en voyage et ceux qui sont restés dans l'île. Pour s'amuser en famille sans dépenser des sommes folles on vous donne quelques bons plans.



Zot lé pa payé pou croir, mé lé vré - Ferrari encastrée, cerf-volant, bébé Griezmann Mbappé, pluie de poissons



Nous faisons un petit tour du monde des actus insolites pour le Zot lé pa payé de cette semaine. On débute avec une entrée fracassante en Andorre où un gramoune a encastré sa Ferrari dans la vitrine d'un centre commercial. Au Sri-Lanka un homme est resté accroché à son cerf-volant et s'est envolé. Direction l'Amérique du Sud, le Chili plus précisément où le petit Griezmann Mbappé a pointé le bout de son nez. Dernière actu pour le moins insolite : il a plu des poissons au Texas et ce n'est pas une blague. Aucun phénomène surnaturel en vue mais juste météorologique.



A Cuba, un culte africain unique en Amérique latine comme refuge

A genoux, les yeux bandés, cinq jeunes hommes écoutent des bénédictions en yoruba, langue apportée à Cuba par les esclaves africains il y a plus de quatre siècles. Ils jurent d'être courageux, respectueux, honnêtes, bons parents, enfants ou amis : ils sont de nouveaux fidèles abakuas, ce culte cubain unique en Amérique latine.



- La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps lumineux mais très vite couvert ce dimanche



Matante Rosina prévoit la même météo que la veille pour ce dimanche 9 janvier. Un temps lumineux pour le matin mais qui se couvre très vite. Les hauts seront (encore) sous la pluie et ce dès la mi-journée. A nouveau peu de vent voir même pas du tout. La mer sera toujours paisible et les températures seront à la normale.